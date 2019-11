Wales i ekstase etter Ramsey-dobbel – klare for EM på ny

(Wales – Ungarn 2-0) Aaron Ramsey (28) ble kveldens helt i Wales. Med to fulltreffere sørget han for at Wales er i sitt andre strake EM-sluttspill.

FAKTABOKS: Disse er klare for EM Belgia, Danmark, England, Finland, Frankrike, Italia, Kroatia, Nederland, Polen, Portugal, Russland, Spania, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyrkia, Tyskland, Ukraina og Østerrike.

EM-kvaliken er over, og ut av den har vi fått 20 EM-klare nasjoner (se faktaboks).

Tirsdag ble det siste laget fra den ordinære kvaliken klart, det etter en aldri så liten thrilleravslutning på gruppe E.

Andre strake EM

Premisset før kampstart var enkelt:

Vinneren av kampen mellom Wales og Ungarn kunne juble for EM-billett, men ved uavgjort kunne Slovakia, ved å slå gruppejumbo Aserbajdsjan, snike seg foran og huke tak mesterskaps-billetten.

Slovakia gjorde jobben (vant 2–0), men det hjalp lite, for på eget gress var Wales det beste laget mot «Norge-dødaren» Ungarn.

Kvarteret var gått da Aaron Ramsey sto umarkert i feltet og stanget inn 1–0 på innlegg fra Gareth Bale.

Litt over kvarteret senere var ungarerne nære utligning etter en dobbeltsjanse, men burvokter Wayne Hennessey avverget det siste forsøket på streken.

Ramsey feide all tvil til side da ballen endte i beina hans etter et frispark slått inn i feltet. Uten å nøle alene med keeper satte han ballen kontant i mål til 2–0.

GOD SOM EM-BILLETT: Aaron Ramsey setter inn 2–0. Foto: ANDREW BOYERS / REUTERS

Waliserne jublet hemningsløst, og litt senere kunne de også legge EM-deltagelse til jubelen. Laget var det siste som tok seg til neste års sluttspill via EM-kvaliken.

Det er walisernes andre strake EM-sluttspill, det etter aldri å ha deltatt i et EM før i 2016. Da, for snart tre og et halvt år siden, tok laget seg helt til semifinalen.

Slik går Norge til EM

20 EM-plasser er nå fylt opp, men det er fortsatt plass til fire til - og Norge er én av nasjonene som fortsatt holder i halmstrået.

De siste fire plassene avgjøres ved fire playoffs, der vinneren av hver playoff tar seg til EM. Hver playoff består av to semifinaler, men merk: bare én kamp per semifinale, og én finale mellom de to semifinalevinnerne.

FAKTABOKS: Slik er playoff-rutene Rute A: Island og tre av Bulgaria, Israel, Ungarn og Romania

Rute B: Bosnia-Hercegovina, Slovakia, Irland og Nord-Irland

Rute C: Skottland, Serbia, Norge og én av Bulgaria, Israel, Ungarn og Romania.

Rute D: Georgia, Hviterussland, Kosovo og Nord-Makedonia Den 22. november trekkes det hvilken nasjon av Bulgaria, Israel, Ungarn og Romania som skal spille i Norges rute C. De tre andre ender opp i rute A sammen med Island. Merk: Ettersom Romania er vertsnasjon, kan det hende UEFA setter dem opp i rute A for å forhindre flere vertsnasjoner i rute C, der vertsnasjon Skottland allerede er.

Norge spiller på Ullevaal i semifinalen mot Serbia i mars, og vinner Lars Lagerbäck og hans mannskap den kampen, venter vinneren av Skottland og Bulgaria/Israel/Romania/Ungarn.

Hvilken nasjon Skottland møter, trekkes 22. november. Da vil det også bli trukket om Norge/Serbia eller Skottland/det siste laget får hjemmekamp i playoff-finalen.

Deler av det faktiske gruppespillet i EM er også klart, det fordi det er hele 12 vertsnasjoner. Italia er i gruppe A, Danmark og Russland i gruppe B, Nederland i gruppe C, England i gruppe D, Spania i gruppe E og Tyskland i gruppe F.

Publisert: 19.11.19 kl. 22:34

