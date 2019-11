Smerud om U21-bråket: – Jeg henger ikke ut folk

ULLEVAAL STADION (VG) U21-landslagstrener Leif Gunnar Smerud (42) presenterte troppen til kampene mot Kypros og Nederland, og svarte på spørsmål om konflikten med de tre spillerne.

– Som folk har fått med seg er det tre spillere som har valgt å ikke si seg aktuelle til denne samlingen. Det gjør at det er tre nye som får muligheten. Det er synd, men det er tre spillere som ikke har klart å etterleve det vi forventer, og da blir det sånn, sa Smerud da han åpnet dagens pressekonferanse på Ullevaal stadion.

les også Stabæk-trio om U21-konflikten: – Gjelder å tolke ham riktig

Tobias Heintz, Rafik Zekhnini og Dennis Johnsen gikk forrige uke ut og kritiserte landslagstrener Smerud. De gjorde det klart at de ikke ønsker å være en del av U21-landslaget så lenge Smerud er trener.

– Som jeg har sagt før, jeg henger ikke ut folk. Men jeg stiller krav, og det gjør jeg og i plenum når jeg opplever at det er rett. Men uthenging driver jeg ikke med, svarte Smerud på spørsmål fra journalistene og la til.

– Jeg ønsker ikke å gå i detalj om hva jeg har sagt og ikke sagt i dialogen og prosessen rundt dette. Det gjør jeg ikke gjennom media.

– Det er forventninger og krav som vi stiller til alle landslagsspillerne. Om oppførsel og hvordan vi legger lista. Jeg trenger ikke å gå i detaljene på hva det handler om her.

– Er det noe du kan ta selvkritikk på som har før til dette?

– Det er vanskelig å sitte her og ikke ta selvkritikk på noe som helst. Det er en farlig øvelse. Men den prosessen her har vært ganske lang og ganske grundig. Det er synd at det ikke fungerer, men slik det er nå er konklusjonen rett.

- At lederstilen min er uten filter håper jeg virkelig ikke, men jeg kan ta bort noen filter av og til. Det er krevende ambisjoner disse ungdommene har satt seg. De ønsker å nå topp fem-ligaer, og de ønsker å nå mesterskap. Da kaller jeg en spade for en spade hvis jeg føler at det er rett, sa Smerud

Han la til at det er planlagt en videre dialog med de tre spillerne, men at det ikke blir prioritert nå.

Norges U21-landslag møter Kypros borte 15. november, og tar imot Portugal på Marienlyst stadion i Drammen fire dager senere. Norge og Portugal kjemper om andreplass i kvalifiseringsgruppen til EM-sluttspillet.

les også NFF-dokument viser at U21-trioen skulle vrakes

U21-landslagstrener Smerud har tatt ut følgende spillere til EM-kvalifiseringskampene mot Kypros og Portugal.

Keepere:

Julian Faye Lund (Mjøndalen), Kristoffer Klaesson (Vålerenga).

Utespillere:

Fredrik André Bjørkan (Bodø/Glimt), Leo Skiri Østigård (St. Pauli), Ulrik Tillung Fredriksen (Sogndal), Christian Borchgrevink (Vålerenga), Gaute Høberg Vetti (Sarpsborg 08), Hugo Vetlesen (Stabæk), Emil Bohinen (Stabæk), Birk Risa (Odd), Aron Dønnum (Vålerenga), Håkon Evjen (Bodø/Glimt), Tord Johnsen Salte (Viking), Odin Luraas Bjørtuft (Odd), Ola Brynhildsen (Stabæk), Adrian Pereira (Viking), Jens Petter Hauge (Bodø/Glimt), Jørgen Strand Larsen (Sarpsborg 08), Kristian Thorstvedt (Viking).

Norge møter Kypros på bortebane fredag 15. november og mot Portugal hjemme tirsdag 19. november.

