Bale har ikke spilt for Real Madrid: – Jeg får mer ut av å spille for Wales

Gareth Bale (30) har ikke vært i aksjon på klubblaget siden forrige landslagsperiode. Nå sier han at han får mer ut av å spille for Wales - enn for Real Madrid.

Det er Guardian og andre britiske media som viderebringer dette foran lørdagens EM-kamp mot Aserbajdsjan - og Wales har fortsatt en liten sjanse til å kvalifisere seg.

– Jeg får definitivt mer ut av å spille for Wales. Jeg har vært sammen med flesteparten av de eldre spillerne siden vi var på U17, sier Real Madrids Bale, ifølge Sky Sports.

«Uttalelsen blir neppe varmt mottatt av klubben hans», skriver Guardian.

Bale har ikke vært i aksjon for den spanske kongeklubben siden 5. oktober. Bale var sist i kamp da han scoret for Wales mot Kroatia den 13. oktober. Siden har han vært henvist til tribunen som følge av problemer med leggen. Fire La Liga-kamper og to Champions League-matcher har gått uten Bale siden den gang.

– Det er som å spille sammen med kompisene dine i en park på en søndag, fortsetter waliseren om landslaget.

– Med Wales snakker jeg mitt eget språk og føler meg mer komfortabel. Men det endrer ikke det jeg gjør på banen. Jeg gir alltid 100 prosent på banen uansett hvor jeg. Det er noe jeg alltid streber etter.

Klubbkameraten Toni Kroos syntes tydeligvis ikke noe om at Bale nå drar på landslagsoppdrag - til tross for at han ikke har spilt for klubben siden forrige EM-periode.

– Det er vel ikke det beste tidspunktet, sa han ifølge Guardian.

Og tidligere Real Madrid-spiller Predrag Mijatovic uttrykte ifølge AS seg slik da han ble spurt om Bales prioritet:

– Wales, golf - og så Real Madrid.

På spørsmål om hvordan han blir beskrevet i spanske media, svarte Gareth Bale ifølge Guardian:

– Jeg synes det er morsomt, særlig bilder og stoff som venner sender meg. Det var en fronttittel med «trippel bogey», men jeg har aldri hatt noen trippel bogey! Gi meg i hvert fall en albatross, fortsatte Bale i golf-språk.

Bale beroliget med at han hadde kommet til å være spilleklar også for Real Madrid, om det hadde vært klubb-uke. Men i stedet er det altså landslaget det handler om nå.

– Det er bare en tilfeldighet at jeg har kommet tilbake i full trening denne uken med landslaget.

Bale har ellers fått mest oppmerksomhet den siste tiden ved å si at han ikke visste hvem som er statsminister i Storbritannia. Men enkelte mener at det bare var en spøk fra fotballspillerens side.

Publisert: 16.11.19 kl. 09:05

