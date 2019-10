Oppgjøret mellom Lillestrøm og Vålerenga ble overskygget av oppførselen til en gruppe maskerte personer på Åråsen. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Kommentar

Kampen om tribunestemningen: Maske-pøblene ødelegger alt

Egentlig burde vi diskutere om stemningen oftere skal kunne ta fyr i Eliteserien. Men maskeskandalen på Åråsen ødelegger klimaet for en edruelig debatt om supporteres handlingsrom.

Dette kunne og vært historien om hvordan norsk eliteserie endelig fikk en smak av tribuneliv igjen.

I en liga med minst 50 nyanser av grått, er opplevelsene litt for ofte som om det er tirsdag mange ganger i uken.

Nettopp derfor betyr det så mye med høytidsstundene som virkelig betyr noe, når kampene får en ramme som står ut.

Her er det inngrodde motsetningsforholdet mellom Lillestrøm og Vålerenga noe av det mest potente som finnes, og på et plan var det befriende å få en vibrerende atmosfære rundt en eliteseriekamp igjen.

Men det hjelper dessverre så lite, når vi ser hvor mye skade en mindre gruppe mennesker kan påføre veldig mange. Og derfor blir dette i stedet sagaen om en trist dag for norsk fotball.

Supportergrupperinger er ingen homogen og ensartet masse, intet flerhodet vesen som går i takt bare interne ledere sier at de skal det.

Gjengen som tok på seg masker og laget kvalm på Åråsen, ødelegger ikke bare for ryktet til klubben de heier på og for renommeet til Klanen som supportergjeng.

De skader også de seriøse supportermiljøenes sak, i kampen for å få stemningen til bokstavelig talt å ta fyr i større grad enn i dag.

Det samme kan sies om balkongprovokatører fra den andre siden.

Bak et meget stusslig sidespor, ligger det egentlig en legitim diskusjon vi burde ta. Men det er vanskelig å finne rom for slikt, når vi ser at det skytes fyrverkeri ut på banen og at folk maskerer seg.

Dersom vi ikke hadde sett denne typen overskyggende hendelser, kunne vi blant annet ha snakket om følgende:

Er NFFs rammer for rigide og detaljstyrte rundt hva som er lov av pyro-effekter?

Er argumentene om skadefare og skremming av barn godt nok dokumentert?

Hvor stor er egentlig risikoen ved å slippe opp noe mer, i opplevelsenes og tv-bildenes tegn?

Finnes det et tenkelig handlingsrom, der supporterne får fargelegge opplevelsen i større grad enn i dag?

Dette er et tema de organiserte supporterklubbene har vært opptatt av lenge.

De opplever mye frustrasjon i møtet med fotballforbundets sikkerhetsretorikk, og det toppet seg med beskyldninger om skremselspropaganda etter et seminar tidligere i år.

Midt i mellom et sted befinner nok mange av klubbene seg. Selvsagt ser man hvilken effekt pyro kan ha som atmosfæregarantist. Samtidig vil jo ikke klubbene ta risikoen som pådriver for noe som kan være utrygt, selv om den lovlige pyroen ikke har vært noen skadeskaper i norsk toppfotball, for å si det pent.

Reglene er slik at pyroteknikk i utgangspunktet er forbudt, men det kan tillates etter skriftlige forhåndsgodkjennelse etter nærmere vilkår, og det er bare snakk om ved innmarsj. Dette mener supportermiljøer er i strengeste laget.

Norges Fotballforbunds linje har funnet dekning i en UEFA-rapport, men det fremstår som et litt åpent spørsmål hvilken risiko det egentlig hadde medført med noe romsligere regler enn i dag.

Det kommer vi neppe til å finne ut i nærmeste fremtid.

Først og fremst fordi argumentet om at du skal kunne ta med barna trygt på kamp er vanskelig å angripe. Uansett hva man mener om hvor reell den potensielle faren, vinner «for sikkerhets skyld»-linjen fort automatisk frem.

Men også fordi noen maskerte idioter ikke akkurat gir drahjelp til pyro-forkjemperne.

De som vil ha mer flammende følelser på norske arenaer argumenterer godt, men forgjeves .

Publisert: 28.10.19 kl. 17:02







