MIDTPUNKT: Martin Ødegaard jubler sammen med lagkameratene Mikel Merino (til venstre) og Aritz Elustondo etter 1–0-scoringen mot Alaves. Foto: Alvaro Barrientos / AP

Verdsettes til 570 millioner: – Ganske realistisk

Martin Ødegaard (20) verdsettes til 570 millioner kroner av det sveitsiske statistikk- og analysebyrået CIES Football Observatory.

– Jeg synes egentlig det høres ut som en ganske realistisk sum, sier talentspeideren Stig Torbjørnsen, som er tilknyttet svenske Norrköping og italienske Udinese.

I utgangspunktet er Torbjørnsen skeptisk til at «noen sitter og synser inn i en kule som de ikke har helt oversikt over».

– Dette er bare en lek med tall, og fotballspillerpriser er uansett galimatias, mener Torbjørnsen.

Likevel synes han altså det er realisme i en Ødegaard-markedsverdi på over en halv milliard. CIES Football Observatory har utviklet et verktøy som bedre skal vurdere markedsverdien til fotballspillere, og skriver på sin nettside at de jevnlig får oppdrag fra både det internasjonale (FIFA) og det europeiske fotballforbundet (UEFA).

POPULÆR: Martin Ødegaard lar seg avbilde med en supporter under presentasjonen av de nye spillerne 7. juli. Foto: GORKA ESTRADA / EFE

Ødegaard er lånt ut fra Real Madrid til Real Sociedad, og har hatt en strålende start på sesongen, blant annet kåret til månedens spiller i La Liga i september. Han har vært skadet i de to siste kampene og har meldt forfall til landslaget denne uken.

Det er ingenting som tilsier at Real Madrid har planer om å selge Ødegaard, men CIES sendte mandag ut en oversikt over hvilke utlånte spillere i de fem største ligaene de mener er verdt mest.

Bare Philippe Coutinho (Barcelona til Bayern) og Dani Ceballos (Real Madrid til Arsenal) er foran Ødegaard på listen, med anslåtte salgsverdier på 960 og 650 millioner. Nærmest bak Ødegaard følger Harry Wilson (Liverpool til Bournemouth) og Mauro Icardi (Inter til PSG), med 540 og 500 millioner.

Coutinho 900 millioner, Icardi 750 millioner, Ceballos 450 millioner, Ødegaard 200 millioner og Wilson 180 millioner. Til sammenligning opererer tyske transfermarkt.de med disse verdiene på de samme fem spillerne:900 millioner,750 millioner,450 millioner,200 millioner og180 millioner.

CIES påpeker på sin nettside at prisen er satt med bakgrunn i hvilke type klubb som mest sannsynlig vil være blant aktuelle kjøpere.

TALENTSPEIDER: Stig Torbjørnsen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– Når det skiller 370 millioner mellom to store aktører som prøver å verdsette Ødegaard, forteller det at dette er ganske umulig. Dette handler først og fremst om hvor lang kontrakt spilleren har og hvem som er kjøper. Er det en lang kontrakt, er han dyrere. Er det en engelsk klubb eller en av de andre store, som Barcelona, Bayern eller PSG, er det automatisk helt andre summer i sving, poengterer Stig Torbjørnsen.

Martin Ødegaard har kontrakt med Real Madrid til 2023. Utlånsavtalen med Real Sociedad er i første omgang på ett år, med en intensjon om ett års forlengelse.

– Går Ødegaard til Sevilla koster han kanskje 200 millioner. Er det City, United eller Liverpool synes jeg ikke en pris på nærmere 600 millioner høres ille ut, mener den erfarne speideren.

Han sammenligner med Lucas Hernández, den 23 år gamle franske forsvarsspilleren som gikk fra Atlético Madrid til Bayern München for 800 millioner kroner i sommer.

– Da er det vel ikke helt feil å tenke at Ødegaard skulle selges for rundt 600 millioner. Hvis Bayern kjøper Ødegaard fra Real Madrid, skal de liksom betale bare 2–300 millioner? Det tror jeg ikke noe på, sier Stig Torbjørnsen, som mener Martin Ødegaard og Champions League-toppscorer Erling Braut Haaland har en ganske lik markedsverdi akkurat nå.

Stig Torbjørnsen mener Liverpool-stopper Joël Matip er et godt eksempel på hvorfor kontraktslengde er viktig: – Hans kontrakt hadde gått ut og han gikk derfor gratis til Liverpool. Nå er han vel verdt rundt 500 millioner (skrev nylig ny kontrakt til 2024).

Alle prisene er satt etter dagens eurokurs.

Publisert: 11.11.19 kl. 20:25







