PYROMANTIKK: Kjernen blusser like etter kampstart. Foto: Ole Martin Wold

Kjernen forlot RBK-kamp i protest etter pyro-pågripelse

TRONDHEIM/OSLO (Rosenborg – Bodø/Glimt 3-2) Én Rosenborg-supporter er pågrepet av sivilpoliti på Lerkendal blant annet etter bruk av pyro. Kjernen forlot kampen mot Bodø/Glimt i protest mot politiets oppførsel.

Operasjonsleder i Trønderlag politidistrikt, Svein Åkervik, bekrefter pågripelsen overfor VG.

– Én person er pågrepet etter å ha oppført seg dårlig overfor vaktene og etter å ha vært med på å bruke pyrolys rett etter at kampen startet. Han ble pågrepet rett før eller i pausen, sier operasjonslederen.

– Det er også en av vaktene som har fått i seg et eller annet i øyet i forbindelse med pyroen, og han må på legevakten for en sjekk, legger Åkervik til.

Pågripelsen og politiets nærvær på kampen var såpass at Kjernen pakket sammen sakene sine og forlot Lerkendal i pausen. Talsmann i Kjernen, Espen Viken, forteller om hvordan de opplevde situasjonen:

– Når sivilpoliti begynner å invadere tribunen, legger folk i jern og tar folk som holder på med ulovlig pyro på den måten... Jeg tenker det er politiets jobb å hindre ulovligheter, men jeg synes ikke dette var riktig håndtert, sier han til VG.

– Vi synes ikke dette var ålreit, og når det skjer ting som ikke er ålreit, så hender det vi markerer, sier Viken, og legger til at «vi har litt å diskutere med klubben vår».

Operasjonsleder Åkervik kan ikke kommentere hvordan politiet gikk frem ettersom han ikke har kjennskap til det i skrivende stund, men sier at det ikke var satt inn ekstra sikkerhetstiltak i forbindelse med kampen.

– Vi har folk på stedet som vurderer situasjonen og har erfaring. Det er ikke satt inn ekstra tiltak, men det har vært flere tilfeller av dette, og nå ble det slik at når det ble brukt igjen, så ble det gjort noe med det, sier Åkervik.

Reagerer

Talsmann for Norsk Supporterallianse, Gjert Moldestad, sier at han ikke har full oversikt over situasjonen på Lerkendal, men men er på generelt grunnlag misfornøyd med behandlingen av supportere.

– Det er jo mye som foregår fra politiets side overfor supportere i disse dager. De virker å være mye mer bekymret for supportere enn det er grunn til å være. Vi ser flere tilfeller hvor de går ganske hardt til verks, og det er ikke bra.

Han sier at han forstår at det av og til er nødvendig med ekstra tiltak, men mener politiet til tider er i overkant harde.

– Man lurer jo på hva politiet forbereder seg til på kamp. At noen har lyst til å fyre opp et bluss, det gjør ikke at vi er en gjeng med kriminelle som vil lage bråk. Vi er ikke farlige mennesker, men man skulle jo nesten tro at det var det de var forberedt på.

Flere konflikter etter bluss-bruk

Under kampen mellom Lillestrøm og Vålerenga på Åråsen ble det flere stopp i spillet som følge av tribunekaos med bluss og fyrverkeri før, under og etter kampen.

Flere ganger havnet det bluss på banen, og dommer Tommy Skjerven truet med å stoppe kampen dersom det havnet mer bluss på banen.

Etter det målløse oppgjøret eskalerte det da det ble kastet bluss og gjenstander inn på en av balkongene bak Vålerenga-fansen.

NFF-generalsekretær Pål Bjerketvedt omtalte det hele som «et trist kapittel i norsk fotball», noe som provoserte mange supportere.

For en uke siden oppstod det mer bråk under kampen mellom Vålerenga og Brånn. Tilreisende supportere kastet bluss på kunstgresset på Intility Arena, mens vertene satte fyr på et Brann-banner.

– Jeg er virkelig ikke overrasket over at det ble en stor fyring som brakte denne debatten på banen nå, for dialog har ikke fungert i det hele tatt. Nå er det på tide at vi kommer oss videre, sa styreleder i Stabæk support og tidligere talsmann for Norsk Supporterallianse, Bjørnar Posse Sandboe, til Eurosport.no.

Tidligere denne sesongen valgte Bodø/Glimt å stenge supportertribunen sin etter det de mente var uforsiktig pyro- og tifo-bruk, noe som vakte store reaksjoner.

– Jeg er ganske forbannet. Det er helt unødvendig å gå til kollektiv avstraffelse av en hel supporterklubb når de har identifisert de tre som er knyttet til rasistiske tilrop, og bruk av pyro, sa supporterleder Janne Ruden til VG.

Også denne serierunden var det flere supportere som ytret sin misnøye mot Norges Fotballforbund, blant annet på Åråsen:

Publisert: 10.11.19 kl. 22:09







