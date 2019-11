Rasisme, pyro og bråk: Sverige skjerper sikkerheten

Sverige har skjerpet sikkerheten kraftig foran den avgjørende EM-kampen mot Romania i Bucuresti fredag.

Da Norge spilte der i oktober, hadde Romania fått i straff å spille for tomme tribuner etter rumenske supporteres oppførsel i matchene mot Spania og Malta.

Det handlet om rasistiske tilrop, ulovlig fyrverkeri og at supportere stormet banen.

Mot Norge var det likevel mange på tribunen: Det var nemlig tillatt med barn som tilskuere. Og de kom i titusener - og skapte en bra stemning.

Men nå er tribunene i Bucuresti åpne for alle, og det bekymrer Sverige, som helst bør klare uavgjort for å følge Spania til EM-sluttspillet fra denne gruppen.

– Vi vil ha ekstra sikkerhet rundt hotellet, på arenaen og rundt benken vår, sier sikkerhetsansvarlig for det svenske landslaget, Janne Gustavsson, til Fotbollskanalen.

– Det er en historie med uro i Romania - og det kan vi ikke ser bort ifra.

Gustavsson forteller at de har orientert spillerne på deres treningsleir på Kypros.

– Vi vil jobbe forebyggende så det ikke kommer noen inn på hotellet vårt eller når våre går ut av og inn i bussen. Utfordringen er å få rumenerne til å forstå hvordan vi vil ha det, sier Gustavsson, som likevel er optimist:

– De har øynene på seg fra UEFA, fra media og egentlig fra hele verden, og det er enda mer i deres interesse at de gjør en god jobb.

Sikkerhetssjefen forteller at de også har forberedt seg på hva som kan skje etter at sluttsignalet har gått.

Spillerne er altså orientert og forberedt på hva som venter dem:

– Jeg er ikke redd for slike mennesker. Det er det de vil at jeg skal bli, og det blir jeg ikke, sier Robin Quaison til Aftonbladet. Angriperen har ghanesisk far og svensk mor.

På Aftonbladets spørsmål om hvordan han vil reagere om han blir utsatt for rasisme, svarer Mainz-spilleren:

– Det får vi se da. Det er umulig å svare på nå.

Martin Ødegaards lagkamerat Alexander Isak sier dette til Aftonbladet:

– Det er ikke det morsomste stedet å komme til når det hendt ting der flere ganger. Størst fokus er på matchen, så får vi ta det om noe hender, sier Isak, som har foreldre fra Eritrea.

Emil Forsberg, midtbanespiller i RB Leipzig, innrømmer at han har en viss uro før kampen - men at han har vært ute en vinterdag før:

– Da vi skulle møte Hamburg i semifinalen i cupen i fjor, skjøt de opp raketter utenfor hotellet vårt. Da våknet man.

– Og da vi spilte på nivå to, var det maskerte menn som stormet inn da vi satt og spiste og ville skape litt kaos. Så man har vært med på litt av hvert, sier Forsberg til Aftonbladet.

Lagkaptein Andreas Granqvist til Aftonbladet:

– Skulle det inntreffe noe med våre spillere, skal jeg støtte dem 100 prosent og snakke med dommeren.

Da England spilte i Romanias naboland Bulgaria i oktober, stoppet dommeren oppgjøret to ganger i 1. omgang - som følge rasistiske tilrop. Lagkaptein Harry Kane og landslagssjef Gareth Southgate reagerte umiddelbart.

Publisert: 15.11.19 kl. 07:18

