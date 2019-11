Lagerbäck tangerte «Drillo» med norsk seier mot Malta

ATTARD (VG) (Malta-Norge 1–2) Etter en rufsete norsk opptreden i 2–1-seieren over Malta har Lars Lagerbäck vunnet 52 prosent av kampene som norsk landslagssjef. Det har bare Egil «Drillo» Olsen klart før ham av trenerne med mer enn fem kamper i jobben.

Her på Ta’ Qali stadion på Malta scoret Joshua King (27) etter bare seks minutter før Paul Fenech (32) utlignet for vertene kort tid før pause. Midtveis ut i andre omgang ble Alexander Sørloth (23) matchvinner da han puttet i sin tredje landskamp på rad. Det er trønderen den første til å gjøre siden John Arne Riise smalt inn tre på rappen med flagget på brystet i 2009.

Spiss-scoringene bidro til Lagerbäcks 15. seier på 29 kamper under hans ledelse. Til sammenligning styrte «Drillo» Norge til 46 triumfer på 88 matcher i sin første periode som landslagssjef – fra 1990 til 1998.

Bortsett fra Edmund Majewskis tre seirer på fem oppgjør som trener i 1958, har ingen hatt bedre uttelling med Norge enn de to nevnte herrene.

Knuser Høgmo

Lagerbäcks forgjenger, Per-Mathias Høgmo, vant kun 29 prosent av de 35 kampene han ledet det norske herrelandslaget. 18 av matchene ble tapt.

Med Lagerbäck som sjef er den foreløpige fasiten 15 seirer, åtte uavgjorte og seks nederlag.

Selv om svenskens resultater er historisk sterke i norsk sammenheng, endte den ordinære EM-kvaliken med en skuffende 3. plass etter mandagens kamp på her på Malta. Det innebærer at Spania og Sverige tar seg direkte til neste sommers mesterskap på bekostning av blant andre Norge.

På grunn av seieren i tidligere spilte Nations League venter heldigvis en ny mulighet for det norske laget gjennom en playoff i mars.

NORSK TEAM: Leif Arne Lystad, Thomas Ødegaard, Are Hokstad, Frode Grodås, Lars Lagerbäck og Per Joar Hansen var alle på den norske benken på Malta. Foto: Fredrik Hagen, NTB scanpix

God Møller Dæhli

I semifinalen mot Serbia 26. mars har Mats Møller Dæhli (24) lyst til å være med. St. Pauli-spilleren gjorde mandag comeback fra start etter å ha vært utelatt fra troppen de foregående samlingene.

Dæhli måtte gi seg med en skade i pausen, men i løpet av de 45 første minuttene rakk Oslo-gutten å vise sin eminente teknikk, lave tyngdepunkt og store fotballforståelse.

Flere ganger kombinerte høyrekanten også fint med banens beste spiller, Sander Berge (21). Seieren kunne også blitt større hadde det ikke vært for at King bommet på et straffe på stillingen 2–1.

– Jeg tror vi skal glemme dette fortest mulig, for dette er ikke godt nok i det hele tatt, oppsummerte Sørloth kampen til TV 2.

DET NORSKE LAGET: Slik startet Norge på Malta. Foto: Fredrik Hagen, NTB scanpix

