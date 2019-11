Braut Haaland mister landskampen – avbrøt oppvarmingen

ULLEVAAL STADION (VG) Erling Braut Haaland (19) forlot oppvarmingen til kampen mot Færøyene og går glipp av oppgjøret. Det bekrefter Norges Fotballforbund.

19-åringen pådro seg en kneskade mot slutten av torsdagens trening. Under oppvarmingen til kampen mot Færøyene kunne man se spissen dra på venstrebenet.

Han hadde også bandasje rundt kneet. Fredagens match ville blitt jærbuens tredje landskamp.

– Erling fikk en liten smell i kneet på trening i går. Den fikk han føling med under oppvarmingen. Derfor blir han erstattet av Sørloth, skriver kommunikasjonssjef Svein Graff i en SMS til VG.

– Er Malta-kampen (mandag) også i fare?

– Det er for tidlig å si noe om, svarer Graff ett minutt før avspark mot Færøyene.

Erstattet av Sørloth

– Han sa til meg at han fikk et eller annet mot slutten av treningen i går, men han håpet at det ikke skulle ha så stor innvirkning, sa pappa Alf-Inge Haaland til TV 2 mens sønnen fortsatt varmet opp.

Bare noen minutter senere forlot Red Bull Salzburg-angriperen gressmatten på Ullevaal stadion. Alexander Sørloth (23) intensiverte deretter sin egen oppvarming og erstattet Braut Haaland på topp for Norge.

Da sistnevnte gikk i garderoben, var han oppgitt. Man kunne se 19-åringen uttrykke en glose som viste tydelig at han var frustrert.

SKADET: Erling Braut Haaland spiller ikke for Norge fredag kveld. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Det er trist

Egil «Drillo» Olsen er ekspertkommentator for TV 2. Den tidligere landslagssjefen reagerer slik på nyheten:

– Det er trist, spesielt for alle som hadde gledet seg til å se Erling Braut Haaland her i dag, sier «Drillo».

Ekspertkollega Erik Thorstvedt påpeker at landslagssjef Lars Lagerbäck trolig mister sjansen til å drille Braut Haaland sammen med Joshua King foran det som ligger an til å bli et playoff-møte med Serbia i mars.

– Når han ikke spiller i dag, spiller han nok heller ikke mot Malta. Dermed får man ikke anledning til å lage et bra par ut av Haaland og Joshua King, sier Thorstvedt.

