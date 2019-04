VOND SKADE: Matthew Rusike bæres av seriestarten. Helt høyre Stabæks lege Arne Røde sammen med fysioterapeut Erik Moen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Matthew Rusike må opereres: Legen tror gressmatten var medvirkende årsak

Matthew Rusikes stygge ankelbrudd må opereres og landslagsspilleren fra Zimbabwe er satt ut av spill i flere måneder. Stabæk-lege Arne Røde gir den dårlige Nadderud-matten en del av skylden for skaden.

– Mest sannsynlig var banen en medvirkende årsak til han fikk et brudd. Men det får vi ikke gjort noe med nå, sier erfarne Røde til VG. Han har vært klubbens lege i 27 år.

Tirsdag ble det klart at spolebeinet er røket. I tillegg er hinnen inn til rørbeinet – den såkalte syndesmosen – skadet og må sys sammen igjen.

– Det blir operasjon en av de nærmeste dagene, opplyser Røde. Han vil ikke spå hvor lenge kantspilleren er satt ut av spill, men Budstikka skriver at det er snakk om minst fire måneder. I så fall ryker halve sesongen for den 28 år gamle afrikaneren som nettopp kom fra Cape Town City. Han har tidligere spilt to sesonger i Allsvenskan for Halmstad og Helsingborg.

Det var mye sand og lite gress i underlaget i serieåpningen på Nadderud stadion. På TV-bildene ser du ut som den løse banen var med på å felle Rusike.

– Han landet forkjært og foten ble stående fast i underlaget på en annen måte enn den kanskje ville ha gjort på en bedre bane. Det var uheldig omstendigheter, beskriver legen.

– Men jeg vil ikke si at matten var direkte farlig å spille på. Da ville jeg ha gått til kampinspektøren før kamp. Det gjorde jeg ikke.

Han er i likhet med Henning Berg kritisk til NFFs kampoppsett.

– Det er et spørsmål om alle kamper denne første serierunden burde vært spilt på kunstgress, sier Arne Røde.

Så sent som lørdag spilte nemlig Stabæks kvinnelag mot Klepp på den samme naturgressbanen. Berg liker slettes ikke oppsettet til Norges Fotballforbund.

– Det er ikke ideelt når de klarer å sette opp toppseriekamp på lørdag og så spiller vi kamp mandag. Sånne ting bør man klare å unngå når du ser på kalenderen og vet hvor mange grader det pleier å være på denne tiden, sier Stabæk-treneren til VG.

Nils Fisketjønn, direktør for konkurranse i Norges Fotballforbund, hadde forståelse for kritikken fra Berg mandag kveld.

– Vi ønsker jo at ingen av lagene som spiller på naturgress skal ha hjemmekamp i første runde. Men det lot seg ikke gjøre nå, sier Fisketjønn og minner om at seriestarten i fjor var tre uker tidligere.

Han hadde tirsdag kontakt med dommer Svein Oddvar Moen om baneforholdene på Nadderud.

– Han sier at det var intet fokus på baneforholdene før eller under kampen. Dommeren mener at den ble spilt på en helt OK marsbane, sier kampdirektøren til NFF.

Publisert: 02.04.19 kl. 18:16