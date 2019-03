LETTEDE SMIL: Ole Gunnar Solskjær takker Paul Pogba for kampen. Franskmannen har vært strålende under nordmannen, denne gangen var han svak. Foto: Martin Rickett / PA Wire

Kommentar

Nå trengs mer Solskjær-magi

Ole Gunnar Solskjær har sjelden jublet roligere etter United-scoringer. Det var neppe tilfeldig. Han har ikke pustet mer lettet ut etter en United-seier. Det er garantert ikke tilfeldig.

For dette så ikke særlig bra ut. 2–1-seieren over Watford var den minst imponerende av nordmannens 15 som Manchester United -sjef.

Et digert «20LEGEND»-banner ble rullet ut da Solskjær kom ut av tunnelen ved Stretford End, for første gang i sin nye, faste treårsjobb som Manchester United-sjef.

Det var hans aller største dag som manager, og det som utspiller seg i Manchester er nok det mest spesielle som har skjedd i norsk fotballhistorie. At en nordmann skal bestemme i en av verdens største idrettsklubber er et «hundreårseventyr».

HYLLESTEN: Slik så det ut da Ole Gunnar Solskjær entret Old Trafford som fast ansatt Manchester United-manager.

Så gjenstår det å se hvor stort eventyr det blir. At jobben han har foran seg er gigantisk, ble ikke mindre tydelig av det som ble vist mot Watford.

Solskjær har sprøytet enorme mengder selvtillit inn i spillergruppen, og hatt formidabel suksess, men dette Manchester United-laget har ikke fundamentet som skal til for å styre og vinne kamp etter kamp etter kamp, nesten uten å rote seg bort. De færreste har lag det, denne sesongen bare Manchester City og Liverpool.

Det måtte nesten komme en formsvikt. Solskjær er inne i en nå, og United må ut av den fort. Laget har ikke råd til å rote bort veldig mange av de 21 poengene det gjenstår å jakte på. Det er selvsagt et styrketegn at det blir tre nye på en dårlig dag, men skal sesongen reddes, skal dette ende med en «topp fire»-plass, må Solskjær løfte laget igjen veldig kjapt.

De neste seks ukene blir intense, de vil også være med på å definere det som skal skje neste sesong. Den midlertidige manageren gjorde strålende grep da han tok over, nå trengs det mer magi, fra den faste manageren.

Etter den svakeste kampen under ham, borte mot Wolves i FA-cupen, uttalte Solskjær at han var glad han fikk en to ukers pause. Etterpå påpeker han at det ofte er problematisk når mange kommer tilbake fra landskamper, men av dem som spilte mot Watford var bare David De Gea og Paul Pogba på banen i EM-kvaliken.

Jesse Lingard var uaktuell med skade, Luke Shaw og Anthony Martial trakk seg på grunn av skade, Nemanja Matic og Marcus Rashford forlot landslagstroppene tidlig med småskader.

1–0: Marcus Rashford løfter ballen elegant over Ben Foster og sender Manchester United i ledelsen.

Dessuten var Romelu Lukaku, på benken mot Watford, ute av Belgia-troppen, så Solskjærs problemer har nok handlet mer om skader enn landskamper. Og sånn sett høres det mer ut som 14 dagers pause har vært en fordel for United, siden alle spillerne var kampklare igjen.

«Vi vil se smil og vise frem positiv fotball, men må også sørge for at vi forsvarer oss bra», skrev Solskjær i kampprogrammet.

Men det var hverken mange smil, positiv fotball eller et lag som forsvarte seg bra, bortsett fra et par gamle stopperkjenninger som fikk en kroppsdel i veien for det meste.

Watford er en sterk motstander, men likevel et lag Manchester United skal bestemme mot på hjemmebane. Isteden var det gjestene som styrte i lange perioder, særlig i begynnelsen.

Solskjær lot noe overraskende Juan Mata starte på høyresiden, der det har vist seg at han sliter med farten. Sentralt på midten fortsetter Nemanja Matic å gjøre langt flere feil enn før sitt skadeavbrekk, PSG-aktuelle Ander Herrera ser sliten ut og dette betyr at Paul Pogba ikke får hjelpen som har bidratt til at han har løftet seg voldsomt de siste månedene. Uten Pogbas kreativitet er United brått mye tammere.

Trond Johannessen.

Det er liksom ikke så veldig betryggende at den tidvis utskjelte stopperduoen Chris Smalling og Phil Jones måtte gjøre grovjobben. Det hjalp en del da Solskjær dyttet Mata inn i midten, og lot Martial og Rashford ligge som brede spisser, en formasjon han har brukt før.

Det hjalp veldig at en igjen god Luke Shaw rappet ballen fra Troy Deeney, fosset frem, vakkert spilte fri Marcus Rashford, som kaldt og elegant løftet ballen over en utrusende Ben Foster. At Rashford var pigg i beina igjen, var kveldens store beholdning for Solskjær.

Watford var gode i 2. omgang også, men United sto imot og Anthony Martial fikk kranglet inn 2–0. Det fortjente Watford-målet kom først i siste ordinære minutt, og United klatrer midlertidig opp til fjerdeplassen, men med dette spillet i de neste kampene vil ikke Solskjærs lag befinne seg blant de fire beste når sesongen er over.

Det som er helt sikkert er at det snart skal kjøpes og selges, trolig for milliardbeløp. Det blir den aller viktigste Solskjær-jobben i de neste fire-fem månedene, og en ny test på hans managerkvaliteter. Særlig må det forsterkes i forsvaret og på midten – og en god del pund må også brukes for å overbevise «verdens beste keeper» om å bli værende.

Den koselige prøvetiden er historie. Solskjær skrev selv i Watford-kampprogrammet at «nå starter det harde arbeidet», nå skal det fokuseres på å gjenreise klubben.

Enklere og vanskeligere er det ikke.

Publisert: 31.03.19 kl. 01:37