SENKET RBK: Amor Layouni jubler for 2–0-målet mot RBK sammen med Erland Dahl Reitan – Bodø/Glimts back som er utlånt av nettopp Rosenborg. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Treneren om Glimt-helten: – Han kan bli ekstremt god

BODØ (VG) Han herjet med Rosenborg. Bodø/Glimts nye angrepsstjerne, Amor Yonas Layouni (26), har ambisjoner om noe helt annet enn de tre seriemålene i forrige sesong.

– Jeg vil gjøre mål i hver match. Ganske enkelt, sier svensken til VG etter scoringen mot RBK.

– Og det er mulig?

– Så absolutt, sier Glimts venstre kantspiller som sammen med midtstopper Marius Lode var hjemmelagets beste i overkjøring av Rosenborg hjemme på Aspmyra stadion søndag.

Den 191 centimeter høye Layouni kom til Glimt i 2017 og spilte samtlige kamper forrige sesongs comeback i Eliteserien. Men kantspilleren, som fikk mye ros, ble «bare» notert med tre mål og fire målgivende.

– I fjor ble det for få mål og assist. Jeg kommer til situasjoner. Da handler det om å treffe medspillere på innleggene og gjøre mål på mine egne sjanser. Det jobber jeg med hver dag, sier han.

Kjetil Knutsen liker holdningen.

– Han har så store ekstremferdigheter. Han er veldig god og kan bli ekstremt god, mener Glimt-treneren som plukket opp Layouni fra Elverum da de spilte i 1. divisjon med Østerdal-klubben i 2017. Amor Layouni startet for Falu i svensk 3. divisjon og har sakte bygd seg opp.

Sjekk Bodø/Glimts sterke serieåpning her:

– Han har jobbet mye med å være mer kald og rolig både i pasninger og avslutninger, forteller Knutsen.

Rosenborg-seieren markerer et foreløpig høydepunkt. Layouni scoret vakkert med yttersiden av foten etter en perfekt Glimt-kontring.

– Det var bare å sette ballen i det lengste hjørnet. Men jeg burde scoret et til. Men det får vi spare til neste kamp, sier Layouni som har en helt spesiell løpskapasitet. Avisa Nordland skrev i fjor at han sprinter i snitt 541 meter pr. kamp. Det er et svært høyt tall.

– Vi burde vunnet mer. Vi hadde flere klare målsjanser som vi burde satt inn. Det må vi forbedre. Vi skaper mange sjanser, sier svensken.

Glimt imponerte seriestarten etter sterke treningskamper med 36 mål på syv matcher.

– Vi har tatt flere steg. Systemet fungerer bedre, vi har større selvtillit, vi er målbevisste og alle jobber etter den samme malen, mener Layouni.

Bodø/Glimt avsluttet sist sesongs eliteserie med 1–1 mot RBK 24. november. På fire måneder har mye skjedd.

– Spillerne fikk to uker fri. Så fikk de beskjed om å trene godt. For vi skal ha en helt annen intensitet og kraft i 2019 enn i 2018. Spillerne er sultne og vi har trent godt, mener Kjetil Knutsen. Treneren irriterte seg over «norsk rekord» med 14 uavgjorte på 30 kamper sist sesong.

– Vi måtte ha en offensiv tilnærming og mer løpskraft i laget. Vi har en samlet gruppe som har det ekstremt bra sammen, sier treneren – men benekter at Bodø/Glimt er blitt et topplag. Vestlendingen påstår at han ikke forventer noen stor forbedring fra fjorårets 11. plass.

Knutsen minner om at Glimt-stallen er tynn. Patrick Berg fikk skulderen ut av ledd etter en halvtime på Aspmyra. Nå frykter treneren operasjon på midtbaneankeret som også tidligere har opplevd det samme med venstre skulder.

– Det som skjer med Patrick er vår størst utfordring. Vi er veldig sårbare for skader, mener Knutsen.

Publisert: 01.04.19 kl. 16:37 Oppdatert: 01.04.19 kl. 16:51