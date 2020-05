Kommentar

Umulig for Molde å vinne

Av Leif Welhaven

USIKKER FREMTID: Vegard Forrens fremtid i Molde er uviss. Foto: Ole Martin Wold

Moldes ledelse har havnet i en håpløs situasjon. Uansett hvilke valg som foretas, vil trolig klubben komme dårlig ut av Forren-saken i det offentlige rom.

Oppdatert nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det er fryktelig enkelt å ensidig fyre løs mot Molde FK etter at personalsaken mot Vegard Forren ble kjent. Men hva kan vi egentlig vite om i hvilken grad det er er grunn til å kritisere klubbledelsen for behandlingen av spilleren? Selvsagt kan man mene at Molde-sjefene kan skylde seg selv for at de fremstår med svarteper, siden klubben velger å lukke seg.

les også Molde om Forren-bråket: – Forskjellige meninger

Det er jo ikke noe nytt at det ikke akkurat er pr-eksperter som regjererer på Aker stadion, og det er grunn til å stille spørsmål ved at spillerne ikke skal få uttale seg om Forren-saken. Siden det faktisk er spillernes bøtekasse som er rammet, kan man attpåtil undres over legitimiteten og grunnlaget for at klubben skal ha rett til å råde over voksne menneskers ytringsfrihet.

Når det er tydelig sagt, er det samtidig grunn til å ha litt forståelse for hvor vrien denne saken må være for klubbledelsen.

Status er at den ene parten, som kjemper for sin egen fremtid som spiller, har sett seg tjent med å legge frem sin egen versjon av saken. Den andre parten, som har et arbeidsgiveransvar, har avstått fra å gjøre det samme.

Og det er selvsagt ikke så unaturlig at det er begrensinger om hva MFK kan uttale seg om i en regelrett personalsak.

Dette gjør at det råder usikkerhet i denne saken, som gjør at det offentlige ordskiftet nok burde vært mindre dogmatisk, ikke minst i sosiale medier.

les også Forren-bråket: Molde-spillerne tause

Kanskje burde flere av dem som roper høyest tenke litt over at vi ikke vet hvor fyllestgjørende Forrens versjon er, eller om det kan være ting på den andre siden som kompliserer bildet.

Det er for eksempel vanskelig å vite noe om i hvilken grad det stemmer at Molde ikke har gjort noe for å hjelpe Vegard Forren med gamblingproblemene, men det tyder på at ledelsen ser annerledes på den siden av saken.

Hva resten avspillergruppen de facto mener om tyveri fra den felles bøtekassen, er det annet spørsmål klubben må ta i betraktning, og som offentligheten ikke kjenner i detalj.

les også Jesper Mathisen om Forren: – Han må få hjelp

I tillegg er det en dimensjon som har druknet litt i debatten, og det er at mye peker i retning av at det rent juridisk kan være grunnlag for at Molde skiller lag med Forren. Det er et alvorlig forhold å stjele penger fra lagkamerater, uansett om man hevder at planen var å ville betale tilbake, og uavhengig av graden av spilleavhengighet.

Derfor er det mulig å spørre om hvem som er på offersiden i denne saken - han som stjal eller de som ble bestjålet?

I en sak som faktisk er ganske nyansert, er det derfor oppsiktsvekkende å se hvordan supportergruppen Tornekrattet tyr til det som minner om trusler overfor klubben. Hvor sikre kan styret være på grunnlaget for å bli en så uttalt aktør, som vil bruke makt for å påvirke et saksutfall?

Når det viser seg at den som fronter supporterkravet i tillegg er i familie med Vegard Forrens rådgiver, er det et gangsyn som åpenbart forsvant litt et sted på veien. Habilitetsproblemet er vel mildt sagt åpenbart?

les også Forren-advokater ut mot Molde: – Har ikke gjort noe for å hjelpe ham

En krevende sak påfører nå klubbledelsen i Molde ytterligere skade på et allerede utsatt omdømme. Og det er akkurat nå vrient å se noen god vei ut av uføret.

Skal de la tyveriet få konsekvenser som utsetter klubben for enda hardere kritikk om å sparke en mann som ligger nede, en klubbveteran med et alvorlig personlig problem? Det er fremstår jo tydelig at Forren har behov for hjelp.

Eller skal de velge å la et tyveri fra egne rekker passere, med den signaleffekten det innebærer. Et slikt valgt er heller ikke ukontroversielt, og vi må igjen understreke at vi ikke kjenner klubbens oppfattelse av faktum.

Det eneste som fremstår sikkert akkurat nå, er at Molde har fått enda en ripe i lakken. Men hvor fortjent den er, er inntil videre et åpent spørsmål.

Publisert: 26.05.20 kl. 17:12 Oppdatert: 26.05.20 kl. 17:31

Fra andre aviser