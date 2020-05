NISOs PSYKOLOG: Dag Sørum mener at klubbene har en forpliktelse til å ta seg av fotballspillere som sliter med spillavhengighet. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Psykolog om gambling-problemer i idretten: – Tror bare vi ser toppen av isfjellet

Psykologspesialist Dag Sørum tar imot fotballspillere og andre topputøvere som sliter med gambling. Han håper at Vegard Forrens åpenhet kan hjelpe andre med spillavhengighet.

Sørum understreker at han i dette intervjuet uttaler seg på generelt grunnlag, ikke om saken om Molde og Vegard Forren, der sistnevnte forlot klubben denne uken. Forren innrømmet gamblingproblemer og at han hadde tatt penger fra lagets såkalte botkasse.

Men han kommer med en kraftig advarsel: Han tror problemet er mye større enn man tror.

Han har vært psykolog-kontakt for NISO (Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon) i 10–15 år og har hatt toppidrettsfolk på sitt kontor. Her er noen hovedpunkter av det han kommer med i dette intervjuet:

Det er trolig mange flere som sliter med spillavhengighet enn dem vi hører på – eller som oppsøker psykolog.

Klubbene har en forpliktelse til å ta seg av dem som sliter.

Gamblingen kan gå ut over prestasjonene på fotballbanen.

Fordi de er så gode til å spille fotball, kan det være enda vanskeligere å erkjenne at de sliter med noe, i dette tilfellet spillavhengighet.

– Undersøkelsen fra Universitetet i Bergen nylig viste at det har vært en radikal økning i antallet risiko-spillere i befolkningen generelt, og NISOs undersøkelse i 2019 viser at mer enn fem prosent av eliteseriespillerne satser mer enn 2000 kroner i uken. 7,7 prosent oppga at de måtte spille for mer og mer penger for å oppnå ønsket spenningsnivå.

– Kommer problemspillerne til dere?

– Jeg tror at vi ser bare toppen av isfjellet. Jeg tror ikke det er samsvar mellom hvor mange som er spillavhengige og hvor mange som tar kontakt med NISO, svarer Dag Sørum.

– Hvilke indikasjoner har du på det?

– Mange av de fotballspillerne som kommer til meg, snakker om at de har lagkamerater som spiller like mye og sliter like mye som dem selv – men som ikke tør å ta kontakt. At Vegard Forren forteller åpent om dette, også offentlig, kan være med på å hjelpe andre.

– Hvilke tegn har du på at en person er blitt spillavhengig?

– De blir avhengige av spenningen ved å spille, lyver, sniker seg unna, bruker penger de kanskje ikke har, spiller på kreditt, låner penger ...

– Spiller disse på utenlandske bettingselskaper?

– Ja, mye, men mange spiller også på Norsk Tipping. Det er likevel lettere å spille på utenlandske bettingselskaper, fordi de ikke har de samme tapsgrensene som Norsk Tipping.

– Hvilket ansvar har klubbene?

– Klubbene er arbeidsgivere, og må være bevisst på dette. De må ta ansvar som alle andre arbeidsgivere. Jeg tenker at klubbene har en forpliktelse til å ta seg av dem som sliter. Fotballspillere er ikke maskiner, som bare kan hoppe fra en klubb til en annen.

– Forklar!

– Hvis du har kommet til for eksempel Stavanger som 19-åring og sitter alene i leiligheten din på kvelden, så kan det være en fristelse å ta fram telefonen, for alt kan jo gjøres fra den. Samtidig er forholdene i norsk fotball mye sunnere nå enn tidligere, fordi fotballspillere flest ikke tjener mer enn en vanlig norsk årslønn.

Dag Sørum mener altså at det er mange fellestrekk mellom spilltrøbbel og rusproblemer.

– De må erkjenne at de er problemspillere og bare skrinlegge drømmen om å spille kontrollert, på samme måte en alkoholiker ikke kan tenke å drikke kontrollert fordi du har den sårbarheten som bare noen få prosent har. Det er viktig at utøverne erkjenner det.

– Trenger de drahjelp?

– Ja, i begynnelsen kan det være nødvendig at de for eksempel gir fra seg tilgang til penger, at de rundt dem er bevisst på dette og ikke låner dem penger. Hvis du har en spiller med spillavhengighet i laget, er det ikke lurt at han sitter med ansvar for andres penger. Man bør være åpen og ærlig snakke om det på en ordentlig måte.

PS! Sørum sier han ikke har hatt en eneste kvinnelig utøver med spillavhengighet på sitt kontor.

