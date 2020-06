Kommentar

Forby betting for fotballspillere!

Av Leif Welhaven

Forren-saken har utløst en debatt om reglene for betting om du er fotballproff. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

På mange områder er spillpolitikk vanskelig. Men én avgjørelse burde være enkel å lande. Er du profesjonell fotballspiller, bør du ikke få lov til å satse penger på fotballkamper.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Lukk øynene og forsøk følgende øvelse:

Hvor mange gode argumenter taler for en liberal holdning til at fotballproffer skal ha anledning til å satse penger på utfallet toppkamper?

Så kan du forsøke motsatt vri:

Hva taler for at det kan komme noe godt ut av å forby fotballbetting dersom du lever av å spille ball?

Svaret vil etter all sannsynlighet tydelig vise at det er på tide å innføre den engelske modellen også i Norge. I England har de landet på en streng regel som gjør at du slipper unna gråsoner, rett og slett ved å lande på et tydelig NEI. Velger du profesjonell fotball som levevei, er det å la være å spille på fotballkamper en konsekvens som følger med på kjøpet.

Reglene gjelder spillere, managere og ansatte i klubbene, og omfatter blant annet alle involverte i Premier League, English Football League, National League og Women's Super League. Hver eneste fotballkamp i hele verden er det fyfy å satse penger på.

Så enkelt, så firkantet, så klokt.

Ifølge Norges Fotballforbunds juridiske rådgiver har en slik regel neppe vært skikkelig diskutert her til lands før, men nå skjer dette i lys av den økende bevisstgjøringen om spillproblematikk Forren-saken fører med seg. Nå er denne saken slett ikke første gang at gamblingavhengighet hos spillere blir kjent. Slik sett er det litt rart at man ikke allerede har strengere regler her. I Norge settes grensene ved at man ikke kan spille på kamper som involverer egen klubb, og at man ikke kan dele innsideinformasjon med andre.

Men er det ikke litt prinsipielt rart at det er lov til å sette penger på andre eliteseriekamper om man selv er eliteseriespiller? Hvorfor skal det være slik?

Både sikkerheten mot ublu motiver og hensyn til spillerne selv tilsier at det kan være god ledelse å montere tydeligere gjerdestolper enn i dag. Selvsagt vil ikke et forbud mot å spille på fotballkamper innebære noen garanti mot at spillavhengighet kan oppstå også under et slikt regime, da det finnes en rekke andre objekter der ute, men det kan ligge en betydelig drahjelp å hente her.

Derfor er det positivt at det nå kommer en skikkelig diskusjon i kjølvannet av at Forrens problemer nådde offentligheten, og det er godt at både fotball-ledere og andre ressurspersoner nå ønsker å drøfte hva vi kan gjøre med et betent problem,

Trolig er det klokeste fremover å ta diskusjonen i fullbredde i fotballnorge, og løfte frem forslag i de rette fora om forandring av dagens system.

Den behandlingen bør munne ut i et forbud. Det er ikke så uvanlig at visse forhold følger med et yrkesvalg-

Bettingnekt for fotballproffer er en relativt liten pris å betale sett opp mot nytten som kan følge med.

Publisert: 04.06.20 kl. 10:57

