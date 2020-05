TAP: Vegard Forren etter 1–3-tapet for Rosenborg på Lerkendal i oktober i fjor. Foto: Ole Martin Wold

Forren innrømmer gamblingproblem – tok opp lån for å dekke spillegjeld

I et intervju med TV 2 forteller Molde-spiller Vegard Forren at han sliter med spilleproblemer.

Oppdatert nå nettopp

– Jeg har alltid hatt noen problemer. Jeg har på en måte aldri vært i et uføre, men tjent gode penger. Det har liksom alltid ordnet seg. Det har vært utfordring fra jeg begynte å tjene penger. Det har vært en sykdom, som har vært vanskelig å innrømme for seg selv, sier Forren til TV 2.

I intervjuet kommer det frem at Forren har pådratt seg spillegjeld, og at han har tatt opp lån for å dekke dette. I tillegg har han tatt ut penger fra botkassen til spillergruppen i Molde, hvor Forren har vært botsjef og styrt kontoen hvor pengene samles inn.

– Vi har gitt noe til veldedighet og brukt mesteparten av pengene på felles turer. I tillegg har jeg gjort en del uttak som korttidslån til meg sjøl for å gjøre opp gjeld til kompiser. Jeg har betalt tilbake flere ganger, og så tatt ut nye penger seinere. Jeg har aldri ment å stjele og har alltid hatt en intensjon om å betale tilbake alt. Men det har jeg ikke klart, innrømmer Forren overfor Romsdals Budstikke.

Forren forteller at dette har vært en belastning på hjemmebane.

– Det fører med seg så mye negativ energi. Man kommer hjem og er redd for at hun hjemme skal finne ut av det. Det tar bort energi. Det har tatt lang tid for meg å forstå det. Men jeg er fornøyd med støtten fra mine nærmeste, sier 32-åringen til TV 2.

SERIEMESTER: Vegard Forren har vunnet flere seriemesterskap med Molde. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Kan være ferdig i klubben

Mandag meldte Eurosport at Vegard Forren sin tid som Molde-spiller kunne være over. Forren trente ikke med klubben mandag.

– Vi har hatt et møte, og klubben vil komme med en avgjørelse om hva som skjer med arbeidsforholdet, sier Forrens advokat Odd Arne Nilsen til VG.

– Vurderer Molde å avslutte kontrakten?

– Vi har hatt et drøftelsesmøte, så det ligger i det at klubben vurderer det, ja, sier advokaten og viser til Arbeidsmiljøloven § 15-1.

Til TV 2 forteller Forren at han har havnet i situasjoner hvor han har tjent gode penger og kommet unna med det. Nå ønsker han å ta tak i problemet.

– Jeg blir eldre jeg også. Jeg har tatt tak i ting , men har kommet en lang vei. Det er viktig for meg å vise at jeg mener alvor. Det er det viktigste jeg har gjort så langt i livet, sier Forren.

Molde vil ikke kommentere

VG har vært i kontakt med Molde-direktør Ole Erik Stavrum både før og etter Forrens intervju med TV 2.

– Dette er en personalsak, og mest av hensyn til Vegard vil vi ikke kommentere saken i media nå, sier Stavrum.

Advokaten til Forren har varslet at de kommer til å ta saken til retten dersom Molde velger å terminere kontrakten.

– Vi kommer tilbake til det. Vi skal snakke sammen. Vi er slettes ikke ferdig med denne saken. Om de går til det skrittet, så møtes vi retten, sier Nilsen.

Forren gikk fra KIL/Hemne til Molde i 2007, og har spilt i blått og hvitt i tre perioder – avbrutt av opphold i Southampton og Brighton. Kontrakten han signerte med Molde sommeren 2017 varer til 31. desember 2021.

VG har ikke lyktes med å få kontakt med advokat Roger Sporsheim, som representerte Molde i mandagens drøftelsesmøte.

Saken oppdateres.

Publisert: 25.05.20 kl. 16:50 Oppdatert: 25.05.20 kl. 17:25

