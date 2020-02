VAR SKUFFET: Erling Braut Haaland hadde ingen god opplevelse på BayArena. Foto: LEON KUEGELER

Haaland-sjefer bekymret før skjebnemåned

LEVERKUSEN (VG) Borussia Dortmunds øverste ledere er rådville foran det som kan være seks sesong-definerende kamper i Bundesliga og Champions League.

Fra fredag 14. februar til onsdag 11. mars kan Borussia Dortmunds sesong bli avgjort. På mindre enn fire uker skal Erling Braut Haaland (19) og lagkameratene spille seks matcher.

Det inkluderer 8-delsfinalen i Champions League mot Kylian Mbappé, Neymar og resten av franske Paris Saint-Germains stjernegalleri. I Bundesliga ligger Dortmund tre poeng bak serieleder Bayern München – med en kamp mer spilt.

Bekymringen for «die Schwarzgelben» er at laget har store defensive utfordringer. Sist tirsdag røk laget ut av cupen med 3–2-tapet for Werder Bremen. I seriekampen mot Bayer Leverkusen lørdag kveld slapp gultrøyene inn fire nye scoringer. Bare syv lag i Bundesliga har flere baklengs.

DORTMUND-TOPPER: Sebastian Kehl, Lucien Favre og Michael Zorc. Foto: EPA

– Vårt store problem

Tyske reportere VG har pratet med de siste ukene, har lenge snakket om de defensive utfordringene. Samtidig som Haaland har herjet på topp for Dortmund, har mange stilt spørsmål ved hvordan forsvaret skal kunne håndtere PSGs fotrappe superstjerner.

Etter 4–3-smellen mot Leverkusen, erkjente både trener Lucien Favre (62), sportsdirektør Michael Zorc (57) og elitesjef Sebastian Kehl (39) at laget har utfordringer.

– Det er sant at vi har defensive problemer, sier Favre.

– Dette er vårt store problem, mener Zorc.

– Jeg gjør alt jeg kan for å fikse problemene, men i min tid som trener har jeg sjelden hatt et lag med slike utfordringer, forklarer Favre.

Se høydepunktene fra 4–3-kampen mellom Leverkusen og Dortmund her:

– Dumme valg

Etter at dommer Martin Schmidt hadde blåst av oppgjøret, var det tydelig at Dortmund-toppene var urolige. Mens Favre fremsto preget, virket Zorc og Kehl bekymret.

Sistnevnte ble gjort til Dortmund-kaptein av daværende trener Jürgen Klopp i 2008. Kehl var også en del av den tyske VM-troppen under finalen i 2002 og semien i 2006. Totalt spilte den tidligere midtstopperen 31 landskamper.

Etter matchen mot Leverkusen etterlyste Kehl større offervilje og desperasjon hos Dortmund-spillerne. Han påpekte også at laget har vekslet mellom fem og fire spillere i forsvar, uten at noen av delene har løst problemene.

Dortmund-laget 3–4–3: Bürki - Akanji, Hummels, Zagadou - Hakimi, Can, Witsel, Guerreiro - Brandt, Haaland, Sancho.

– Du trenger spillere som tar tak og gir tydelige beskjeder. Alle må være klar over at alle dueller er avgjørende. Hver eneste inngripen kan være avgjørende for å hindre motstanderlaget fra å score, sier Kehl, før han fortsetter.

– Det var noe vi savnet igjen. Jeg savnet å se alvoret med å ta duellene og viljen til å vinne dem. Da vi tok ledelsen 3–2, måtte vi ha forsvart målet med alt vi hadde, men jeg så det ikke, sier Kehl.

– Vi skapte mange sjanser og scoret tre nye mål, men hvis du slipper til motstanderen så ofte og gjør dumme valg, kan du ikke vinne.

HERJER: PSG-stjernene Neymar og Kylian Mbappé er i storform før møtet med Haaland og Dortmund. Foto: GONZALO FUENTES

Revansjelysten Haaland

Overfor VG ga også Haaland uttrykk for at laget må jobbe enda hardere på treningsfeltet i tiden som kommer.

Jærbuen var frustrert etter å ha forlatt gresset på BayArena uten poeng og mål.

– Det er jævlig kjipt, forteller Haaland.

– Hva er det som ikke fungerer optimalt for dere?

– Spillet vårt. Eller, egentlig skaper vi nok sjanser, men vi blir for passive etter 70 minutter. Da går det ikke.

– Vi var bare ikke bra nok. Vi må jobbe hardere på trening. Da vil resten komme. Leverkusen var gode. Det er et bra lag og vi var ikke på vårt beste i dag. Det er ikke så mye mer å si, forteller nordmannen.

DEPPET: Mats Hummels, Raphaël Guerreiro, Thorgan Hazard, Giovanni Reyna og Dan-Axel Zagadou var med på å slippe inn fire mål mot Leverkusen. Foto: AP

Matchene

Slik ser Dortmunds kampprogram ut den neste måneden:

Fredag 14. februar: Frankfurt (hjemme). Bundesliga.

Tirsdag 18. februar: PSG (hjemme). Champions League.

Lørdag 22. februar: Bremen (borte). Bundesliga.

Lørdag 29. februar: Freiburg (hjemme). Bundesliga.

Lørdag 7. mars: Mönchengladbach (borte). Bundesliga.

Onsdag 11. mars: PSG (borte). Champions League.

Publisert: 09.02.20 kl. 11:31

