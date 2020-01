KLUBBLEGENDE: Tidligere Arsenal-manager Arsène Wenger på tribunen under finale i klubb-VM mellom Liverpool og Flamengo rett før jul. Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP

Arsène Wenger: – Arsenals sjel ble igjen på Highbury

Arsenal fikk en ny stadion. Men sjelen ble igjen på den gamle arenaen. Det mener klubbens legendariske manager Arsène Wenger (70).

Uttalelsene kommer til beIN SPORTS. Wenger var manager i Arsenal fra 1996 til 2018.

– Jeg flyttet fra Highbury, som lignet på Anfield, men det var en sjel der, sier Wenger i intervjuet.

– Vi bygget en ny stadion, men vi fant aldri vår sjel - sjelen ble igjen på Highbury, fastslår franskmannen.

Det var i 2006 at Arsenal flyttet til nye Emirates stadion. De flyttet bare 500 meter fra det som hadde vært deres «hjem» i 93 år.

En ny stadion betydde 20 000 ekstra tilskuerplasser og dermed økte inntekter. Men sportslig har Arsenal slitt. Wenger mener at det var byggeforskriftene som gjorde at den nye arenaen ikke kunne bli like intim og få samme atmosfære som den gamle.

– Vi kunne aldri gjenskape det samme igjen av sikkerhetsgrunner. Avstanden fra gressmatten og til tribunen, måtte være større, fordi det skal være plass til at ambulanser kan kjøre inn.

Nye Emirates kostet omkring 4,5 milliarder kroner. Den er hypermoderne og skal i 2021 også huse kamper i VM i rugby.

Ifølge Wenger hadde gamle Highbury en sjeldent god atmosfære. Franskmannens uttalelser kom da han var ekspert i sendingen fra kampen mellom Liverpool og Manchester United søndag.

Der uttalte Jürgen Klopp at han tror Arsenal vil komme tilbake og utfordre hans Liverpool.

– Vi har tatt gode avgjørelser i spillelogistikken, og det trenger du for å ta neste steg i fotballen. Arsenal, for eksempel, er et stort lag offensivt, men den defensive organiseringen fungerer ikke ennå.

Arsenal ligger på 10. plass så langt. De har sluppet inn så mye som 32 mål og har negativ målforskjell: 30–32.

Publisert: 21.01.20 kl. 09:55 Oppdatert: 21.01.20 kl. 10:07

