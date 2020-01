PÅ VEI UT: Sondre Tronstad, som her feirer finaleplass i cupen med FK Haugesund, er i ferd med å forlate klubben. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Helomvending i overgangssaga: Haugesund-profil på vei til Nederland

Etter mye frem og tilbake ligger alt nå til rette for at Sondre Tronstad (24) får sin ønskede overgang til utlandet likevel.

Dersom de siste formalitetene går i orden, signerer han får en nederlandsk toppklubb i løpet av kort tid, får VG opplyst fra kilder med innsyn i prosessen.

Klubben det dreier seg om, er Vitesse Arnhem, som over tid har vist stor interesse for spilleren.

Etter en bunnsolid sesong i Eliteserien, Europa League-kvalifisering og cupen, der Haugesund nådde finalen, er sørlendingen i ferd med å ta steget ut i Europa igjen.

Den tidligere Start-spilleren, som var i Huddersfield i to år før han returnerte til Norge og Haugesund, har nemlig ikke vært på FKH-trening de siste dagene.

Grunnen er, ifølge VGs opplysninger, at han befinner seg i Nederland sammen med sin agent Imad El Hammichi for å gjennomføre en overgang.

Tronstad og hans agent har ikke besvart VGs henvendelser om denne saken.

Haugesund har tidligere i vinter avslått en rekke bud fra den nederlandske klubben, som ligger på sjetteplass i Eredivisie. Et av dem, som ble omtalt av TV 2, skal ha vært på seks millioner kroner.

For to uker siden meldte Haugesunds Avis at Tronstad-overgangen hadde gått i vasken fordi Vitesse skal ha trukket budet sitt og gitt opp jakten på nordmannen. Men nå har saken tatt en ny vending.

Etter det VG får opplyst, har FKH til slutt gått med på å akseptere et bud. Det er grunn til å tro at den ligger et sted mellom fem og ti millioner kroner.

Nå skal kun de medisinske undersøkelsene og signaturen av kontrakten gjenstå før Tronstad kan feire en overgang som han selv har gått offentlig ut og ønsket seg i vinter.

Vitesse kjemper denne våren kjempe om kvalifisering til Europa League. Laget ligger kun tre poeng bak tredjeplass Willem II.

Tronstad kan følge i fotsporene til landsmenn som Martin Ødegaard (utlånt til Vitesse i 2018/19-sesongen) og Marcus Pedersen (var i klubben fra 2010 til 2014).

Han blir etter alt å dømme den andre nordmannen som selges til Nederland i dette overgangsvinduet, etter at Tromsø solgte Runar Espejord til Heerenveen for fem millioner kroner.

Publisert: 24.01.20 kl. 13:44

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 30 21 5 4 72 – 31 41 68 2 Bodø/Glimt 30 15 9 6 64 – 44 20 54 3 Rosenborg 30 14 10 6 53 – 41 12 52 4 Odd 30 15 7 8 45 – 40 5 52 5 Viking 30 13 8 9 55 – 42 13 47 VIS MER Champions League-kvalifisering

