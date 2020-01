Van Dijk og Salah sikret Liverpool-seier mot Manchester United

LIVERPOOL (VG) (Liverpool – Manchester United 2–0) Etter et opphetet hatoppgjør klarte Jürgen Klopp (52) på tredje forsøk å beseire Ole Gunnar Solskjær (46).

Etter to sjansefattige uavgjortkamper mot Solskjærs United kunne tyskeren feire en fortjent seier takket være lagets to største stjerner.

Virgil van Dijk stanget inn åpningsmålet etter et kvarter før Mohamed Salah punkterte kampen på overtid foran et ekstatisk Anfield-publikum, som sang at «vi kommer til å vinne ligaen» etter 30 års ventetid.

2–0-seieren betyr at Liverpool øker sin luke på toppen av Premier League til hele 16 poeng – med én kamp til gode på konkurrentene. Manchester United ligger fortsatt på femteplass med fem poeng opp til fjerdeplass Chelsea.

– Dette er et smertefullt øyeblikk for Manchester United, sier Gary Neville på Sky Sports.

– Amatørmessig

Etter et rolig åpningskvarter fikk Manchester United for alvor merke hvorfor Liverpool sto med 61 poeng av 63 mulige før kampstart.

En perfekt corner fra spesialisten Trent Alexander-Arnold ble stanget i mål av en ruvende Virgil van Dijk, som noterte seg for sitt fjerde mål for sesongen, men det var all grunn til å stille spørsmål ved Uniteds forsvarsspill.

Det var det åttende baklengsmålet på corner for United denne sesongen – flest i Premier League – og det er ikke vanskelig å forstå hvorfor når den 171 cm høye 19-åringen Brandon Williams var den som skulle prøve å stoppe den 23 cm høyere van Dijk, en av verdens mest målfarlige midtstoppere.

– Amatørmessig planlegging, skriver Manchester Evening News-journalist Samuel Luckhurst på Twitter.

– Jeg pleier å bli markert av de sterkeste hodespillerne, sier en litt forundret van Dijk til Sky Sports.

Scoringen satte fyr på Anfield, som jaget spillerne sine fremover i banen. Sadio Mané ble stoppet i siste liten av Luke Shaw, som for anledningen spilte som venstre midtstopper.

– Latterlig

Så kom kampens mest omtalte situasjon: En høy ball falt ned mot David de Gea, som prøvde å fange den, men van Dijk hoppet også opp, traff keeperen, og førte til at han glapp ballen. I kjølvannet av hendelsen plasserte Roberto Firmino ballen vakkert i mål.

Dommeren godkjente scoringen, og åtte illsinte Manchester United-spillere omsvermet ham. Sintest av alle var de Gea, som pådro seg et gult kort for protestene. Samtidig ble videobildene undersøkt av VAR, som besluttet å annullere scoringen.

SATTE SINNENE I KOK: Manchester United-spillerne omsvermer dommer Craig Pawson etter Roberto Firminos scoring, som senere ble annullert av VAR. Foto: CARL RECINE / Reuters

Det ble møtt med forbauselse blant ekspertene i Sky Sports-studio.

– Det er for meg uforståelig at de annullerer dette målet. Fotballen har blitt gal. Hvordan er det et frispark, spør tidligere Manchester United-kaptein Roy Keane.

– Det er ikke frispark under noen omstendigheter. De vet ikke hva de driver med. Det er latterlig, sier tidligere Liverpool-spiller og -manager Graeme Souness.

ANNULLERT: På grunn av denne duellen mellom David de Gea og Virgil van Dijk ble 2–0-målet til Roberto Firmino annullert av VAR. Foto: CARL RECINE / Reuters

Uavhengig av den annullerte scoringen kunne Liverpool ledet med flere mål allerede før pause. Firmino bommet så vidt på mål like etterpå, og en Gini Wijnaldum-scoring ble avblåst for en knapp offside, før Sadio Mané ble stoppet av en spinnvill benparade av de Gea.

Like etter pause fortsatte Liverpool i samme spor: Mohamed Salah bommet på en gigantsjanse etter to minutter, så traff Jordan Henderson stolpen.

Manchester United klamret seg fast, men til tross for det ensidige kampbildet var de nær ved å utligne både før og etter pause: Andreas Pereira kom skliende akkurat litt for sent på et innlegg av Aaron Wan-Bissaka i det 41. minutt, og Anthony Martial ble for het i toppen alene med keeper etter en times spill.

Salah hadde også vært for het i toppen ved noen anledninger, men etter en kontring på overtid holdt han hodet kaldt, satte spikeren i kisten og kastet drakten i ekstase.

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 22 21 1 0 52 – 14 38 64 2 Manchester City 23 15 3 5 64 – 27 37 48 3 Leicester City 23 14 3 6 48 – 23 25 45 4 Chelsea 23 12 3 8 39 – 30 9 39 5 Manchester United 23 9 7 7 36 – 27 9 34 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

