Skrekknytt for Solskjær da toppscorer måtte ut: – Slo tilbake på oss

MANCHESTER (VG) (Manchester United – Wolverhampton 1–0) Avansementet i FA-cupen kom ikke uten bismak for Ole Gunnar Solskjær (46), som så seg nødt til å bytte ut toppscorer Marcus Rashford (22) etter et knapt kvarter på banen.

– Ja, selvfølgelig er jeg det. Jeg ville ikke bruke ham, svarer Solskjær på spørsmål om han er bekymret.

På grunn av høy kampbelastning de siste ukene ble Rashford satt på benken fra start i onsdagens FA-cupomkamp mot Wolverhampton.

«Gi overbelastede Rashford en pause», advarte The Times-kommentator Henry Winter.

Men med en halvtime igjen å spille og fortsatt 0–0 på Old Trafford så Solskjær seg nødt til å kaste inn sin mest målfarlige mann. 22-åringen har allerede scoret 19 mål denne sesongen.

Byttet bidro til at United scoret vinnermålet etter en chip av Juan Mata, men minutter etter scoringen skjedde det Solskjær fryktet, og det han hadde blitt advart mot.

Etter en takling ble Rashford liggende. Han kom seg etter hvert opp på bena, men ristet på hodet. Under et kvarter etter at han hadde blitt byttet inn, måtte han ut igjen. På vei inn i spillertunnelen holdt han seg til ryggen.

– Jeg tror han fikk en smell i ryggen. Han har slitt en stund, derfor startet han ikke i dag, men vi trengte seieren. Han var involvert i målet, så det var positivt, men det slo tilbake på oss, sier Solskjær.

På Twitter skriver Rashford at han «aldri vil føle at jeg sviktet lagkameratene, klubben og spesielt fansen, så jeg gjorde så godt jeg kunne for å fortsette å spille, og var veldig skuffet over å måtte gå av».

Skadesmellen kunne ikke kommet på verre tidspunkt for Solskjær og Manchester United, som førstkommende søndag spiller borte mot Liverpool.

– Jeg kan bare si at vi skal gjøre alt vi kan for å få ham frisk til søndag, sier Solskjær, som fra før har nøkkelspillerne Scott McTominay og Paul Pogba ute med skade.

