Samuelsens Hull klarte ikke å senke PL-giganten

Martin Samuelsen fikk drøye 20 minutter i FA-cupen for Hull da de møtte Chelsea lørdag kveld. Premier League-laget måtte slite med å ta seg videre mot «The Tigers».

Norske Martin Samuelsen satt på banken da han fikk se Chelsea gå i ledelsen etter kun seks minutter da Michy Batshuayi satte ballen i mål. Et høytpressende Hull ga imidlertid London-klubben kamp, men klarte ikke å omsette sjansene sine. 20 minutter ut i andre omgang økte midtstopper Fikayo Tomori til 2–0 for gjestene på Hull City Stadium.

Ikke mange minutter etter Tomoris scoring kom Samuelsen inn for Hull og fikk dermed de siste drøye 20 minuttene mot Premier League-motstand. Litt under ti minutter minutter etter at nordmannen kom inn fikk Hull et frispark som polske Kamil Grosicki satt, via muren, og i mål.

Flere scoringer ble det imidlertid ikke, og dermed ble det med den ene kampen for Samuelsen i FA-cupen for hans nye klubb, Hull.

Slik gikk det for PL-lagene

Tidligere lørdag var det flere Premier League-lag som var i aksjon i FA-cupen fjerde runde. Første kamp var mellom Brentford og Leicester. Der brukte Kelechi Iheanacho litt over tre minutter til å sende Leicester i føringen. Det resultatet holdt seg ut, og dermed gikk de blåkledde revene videre til femte runde.

Det var også to Premier League-lag som møttes til et annet til et spennende og nervepirrende oppgjør. Tottenham tok turen sørover for å møte Southampton. Heung-min Son ga Tottenham ledelsen, men etter 88 minutter sikret innbytter Sofiane Boufal 1–1 som gjør at lagene senere skal ut i omkamp.

Sheffield United tok seg også videre etter å ha slått Millwall 2–0 etter scoringer fra Mohamed Besic og Oliver Norwood.

Et lag som ikke klarte å slå et lag fra nivå to, og som dermed røk ut var West Ham. Til tross for en sterk ellever klarte de ikke å hindre West Bromwich fra å slå London-klubben 1–0 etter scoring fra Conor Townsend.

Norwich slo divisjonskollega Burnley på bortebane 2–1.

