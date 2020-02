GIR HVERANDRE FEM: Mohamed Salah og Trent Akexander Arnold jubler for scoring mot Southampton 1. februar. Foto: James Wilson / Sportimage/PA Images

TV 2 mister Premier League-rettighetene: NENT Group overtar TV-sendingene fra 2022

Etter 2021/22-sesongen kan du ikke lenger se Premier League på TV 2. NENT Group har sikret seg Premier League-rettighetene til 2028.

TV 2 har hatt Premier League-rettighetene siden 2010. Da kanalen kjøpte rettighetene for tre nye år i 2015 skal TV 2 ha betalt et sted mellom 1,6 og 1,9 milliarder kroner.

I en pressemelding skriver NENT group at de har fått de eksklusive rettighetene til Premier League i Norge, Sverige, Danmark og Finland fra 2022 til 2028. De melder at det dermed er Viaplay som blir stedet TV-seerne må se de norske sendingene av Premier League i den perioden.

TV 2 bekrefter også nyheten på sine nettsider torsdag morgen.

– Det er ganske enkelt fra vår side: Prisen ble for høy, regnestykket gikk ikke opp, sier TV 2-sjef Olav T. Sandnes til VG.

Fakta om Nordic Entertainment Group Dette er Nordic Entertainment Group (Nent): Etablert i 2018 (tidligere en del av Modern Times Group)

Hovedkontor i Stockholm

Administrerende direktør: Anders Jensen

Over 1900 ansatte i Norden og Storbritannia

Over 50 merkevarer og plattformer, deriblant Viasat og TV3.

– Er det en sorgens dag for TV 2?

– I dag har vi selvfølgelig lov til å være skuffet. Men vi har alltid visst at rettigheter er til leie, ikke odel og eie. Og jeg tror Premier League kommer tilbake til TV 2 en vakker dag, sier TV 2-sjefen.

– Hva betyr fotballrettigheter for TV 2?

– Fotballen er viktig for oss. Det er derfor vi har landslagsfotballen, deler av Champions League, Europa League, deler av La Liga og Serie A. Fotballen gir interesse, sier Olav T. Sandnes.

Han sier at TV 2 også de to neste sesongene til 2022 vil fortsette å utvikle og bygge interesse for Premier League-produktet med store ambisjoner.

Han gratulerer NENT med en viktig rettighet.

– Vi vil gi stafettpinnen videre på skikkelig vis. Så vil nye rettigheter komme i spill, som vi vil ha ambisjoner å skaffe oss. Alt som folk ser på tv, er attraktivt for oss, sier Sandnes.

TV-profil og tidligere landslagsspiller Jan Åge Fjørtoft er begeistret torsdag morgen.

– Dette er en stor dag for alle som er en del av NENT/Viaplay-teamet. For meg har engelsk fotball vært en del av mitt liv siden jeg var født. Først med Tippekampen som konkurrerte med gudstjenesten som det viktigste ritualet der jeg kommer fra. Så med seks år som spiller i Premier League sin barndom, skriver Fjørtoft i en sms til VG.

Anders Jensen, direktør og president i NENT group sier i pressemeldingen:

– Jeg er begeistret av den nye og forlengende enigheten som igjen bekrefter NENT Group som ledende i det nordiske markedet.

Sommeren 2018 sikret TV 2 seg rettighetene ut 2021/22-sesongen. Men allerede nå i januar ble det kalt inn til anbudsprosess.

Både TV 2, Nordic Entertainment Group (NENT) og Discovery har holdt kortene tett til brystet etter at anbudsprosessen for Premier League-rettighetene til og med 2027/28-sesongen åpnet.

– Det er årets store TV-kamp som nå skal avgjøres, sa Lasse Gimnes, kommunikasjonsrådgiver og daglig leder i Gimcom, til VG i slutten av januar.

