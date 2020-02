Haaland kom inn fra benken og scoret da Dortmund røk ut av cupen

(Werder Bremen – Borussia Dortmund 3–2) Erling Braut Haaland (19) startet på benken, men kom inn etter pause og scoret sitt åttende mål på fire kamper. Men Borussia Dortmunds cuphåp klarte han ikke å redde.

For like etter at han reduserte til 2–1, gikk Werder Bremen rett i angrep og sørget for 3–1.

Selv om Dortmund tente håpet en gang til med 3–2-redusering, var det ikke nok. Dermed er Dortmund-drømmen om deres første cuptriumf siden 2016/17-sesongen knust.

Werder Bremen sjokkerte de gule og svarte i første omgang, og gikk først opp til 1–0 ved Daniel Selke. Deretter vartet Leonardo Bittencourt opp med en drømmescoring.

Den tidligere Borussia Dortmund-spilleren fikk ballen ute i returrommet, la ballen klar med en touch før han limte ballen i krysset fra 22 meter. Da tok Lucien Favre grep.

Debutkongen

Haaland brukte pausen på å varme opp, og startet på topp fra andre omgang. 22 minutter senere var hans åttende mål på fire kamper siden overgangen fra RB Salzburg et faktum.

Julian Brandt ble spilt fri inne i boksen og chippet ballen over Bremens målvakt Jiří Pavlenka. Ballen hadde retning mot mål, men Haaland var der fremme som en ekte målsnik og tuppet ballen over streken.

Denne sesongen har 19-åringen scoret i sin Champions League-debut, Bundesliga-debut og første kamp i DFP-Pokal. Da han kom inn til sin Bundesliga-debut, mot Augsburg, lå Dortmund under 2–0.

Da scoret han tre og bidro sterkt til seier.

Haaland var heltent etter at han kom inn, og tente på alle plugger etter at Niklas Moisander havnet i tumulter med Giovanni Reyna:













Haaland hadde voldsom påvirkning etter at han kom inn. Ikke bare på grunn av scoringen, men Borussia Dortmund ble farligere i angrep ettersom de fikk inn en helt annen type trussel.

Haaland var involvert i det aller meste, og Borussia Dortmund gikk fra statiske i 1. omgang, til langt mer flytende i 2.

Presset på

Håpet var for alvor tent for Borussia Dortmund, men like etter slo forsvaret sprekker. Milot Rashica kom fri ute til høyre og banket inn 3–1.

Men de gule og sortkledde nektet å gi seg. Det ble et stormløp mot Werder Bremen-målet, og Haaland var ved to anledninger nære scoring. Han var også ved flere anledninger nære å få en assist.

Han la til rette for både Jadon Sancho og Mats Hummels, uten at det ble utligning.

Giovanni Reyna reduserte tolv minutter før full tid med en drømmescoring. Han danset seg forbi tre mann før han limte ballen i det lengste krysset, men selv om stormløpet fortsatte, uteble 3–3-scoringen.

Dermed er Borussia Dortmund ute av DFP-Pokal, men har fortsatt flere jern i ilden. De er på 3. plass i den tyske toppdivisjonen, tre poeng bak serieleder Bayern München.

Om to uker venter PSG i Champions League. Og Haalands målform er det i hvert fall ingenting å si på - selv om han har varslet at han har mer å by på:

