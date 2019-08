SMILER TIL VERDEN: Anders Konradsen, Pål André Helland og Alexander Søderlund i godt humør på mandagens Rosenborg-trening. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Gullkantede RBK-bonuser – spiller om millioner rett i egen lomme

Anders Konradsen (29), Pål André Helland (29) og Alexander Søderlund (32) kan muligens smile hele veien til banken. RBKs Champions League-bonuser er fete, og for enkelte står millioner på spill i kveld.

Nå nettopp

Grovt regnet vil Europa League gi Rosenborg inntekter på 100 millioner kroner, mens Champions League vil gi det dobbelte. Rundt 40 prosent av inntektene går etter det VG forstår til bonuser. Kveldens Lerkendal-oppgjør avgjør om det blir «CL» eller «EL» for RBK.

Champions League-deltagelse vil uten tvil skape en pengefest på Lerkendal. Flere titalls millioner kroner vil tilfalle spillere og trenere.

– Jeg kommenterer ikke bonuser, men det er ingen tvil om at vi har prestasjonsrettede spillerlønninger som består av en grunnlønn og en bonus for ulike turneringer, sier RBKs daglige leder Tove Moe Dyrhaug.

Dette får RBK for å spille i Europa Deltagelse i gruppespill: Europa League: ca. 30 millioner kroner. Champions League: ca. 150 millioner kroner. Seier i gruppespillet: Europa League: ca. 5,7 mill. Champions League: ca. 27 mill. Uavgjort i gruppespillet: Europa League: ca. 1,9 mill. Champions League: ca. 9 mill. «Market pool» som fordeles mellom lagene: Europa League.: 1,7 milliarder Champions League: 2,9 milliarder Vis mer

Reka tapte 8 mill.

Forrige helg var Kjetil Rekdal og Bernt Hulsker samlet på scenen med «Foppall-podcasten» i Molde. Der hevdet Rekdal at han gikk glipp av åtte millioner kroner da Vålerenga ikke gikk til Champions League i 2005, mens Hulsker på sin side hevder han gikk glipp av cirka 1,2 millioner kroner - etter sin egen straffemiss:

Da tidligere Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen saksøkte sin tidligere arbeidsgiver i vinter, kom det frem at Ingebrigtsen hadde en bonus på tre millioner kroner for Champions League-deltagelse. Bonusen for Europa League-gruppespill var på «bare» én million kroner.

– Vi gikk kraftig ned på lønnsnivået vårt i 2012 for å få en bærekraftig økonomi, men vi kan honorere når vi er med i gruppespill. Da har vi penger å betale med. Og når du spiller i Rosenborg, så spiller du jo ganske ofte i Europa. Det er dem vel fortjent, sier Tove Moe Dyrhaug om hvorfor RBK har valgt et slik lønnssystem.

– Dette er vel en gulrot for spillerne, selv om man neppe sier det høyt?

– Jeg tror ingen tenker på det når de spiller, men det er heller ingen som sier «nei» når pengene kommer, svarer Rosenborg-lederen.

Rosenborg-keeper André Hansen sier følgende om forskjellen på Europa League og Champions League:

– Det er ekstremt store summer. Du ser på forskjellen på én enkeltseier i Champions League kontra Europa League. Det er nesten 25 millioner, uten at jeg har tallene helt, men det er veldig stor forskjell på de to nivåene.

NYTER GODVÆRET: Eirik Horneland og Anders Konradsen tar en pust i bakken på Lerkendal før oppgjøret mot Dinamo Zagreb. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Han har nesten rett: En seier i Champions League-gruppespillet gir cirka 27 millioner kroner etter dagens kurs. I Europa League får man i underkant av seks millioner.

– For klubben er det ekstremt mye penger. Det drypper jo mer på våre spillere gjennom våre kollektive avtaler, men jeg tror ikke det er så mange av spillerne som tenker på det, sier Hansen til VG.

Publisert: 27.08.19 kl. 10:00