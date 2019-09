TOK AVSKJED MED LANDSLAGET: Etter 16 år og 183 kamper, tok Ingrid Hjelmseth farvel med det norske landslaget mandag kveld. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Hjelmseth kan avslutte karrieren med nedrykk: – Frustert over situasjonen

BERGEN (VG) Ingrid Hjelmseth (39) fikk en perfekt avslutning på landslagskarrieren med seier mot England. Nå skal veteranen hjem til Nadderud og kjempe mot nedrykk i Toppserien.

Fakta: Ingrid Hjelmseth Født: 10. april 1980 (39 år) Klubber: Skjetten (-1999), Trondheims Ørn (1999–2006), Asker (2007–2008), Stabæk (08–) Meritter: Toppserien: Fem gull (2000, 2001, 2003, 2010, 2013), fire sølv (2009, 2011, 2012, 2014), fire bronse (2007, 2008, 2016, 2017) NM: Seks gull (1999, 2001, 2002, 2011, 2012, 2013), én sølv (2007) EM: To sølv (2005, 2013), én bronse (2009) Kilde: Fotball.no

39-åringen ble hyllet av nærmere 11.000 tilskuere, lagvenninner og motstandere på Brann Stadion da Norge tok revansje for tapet i VM-kvartfinalen mot England.

– Det var litt vemodig, men også et stolt øyeblikk. Det var fantastisk med 10.000 som klappet med stående applaus. Det var en gåsehud-opplevelse. Det kunne ikke bli avsluttet på noen bedre måte enn det gjorde i dag, sier Hjelmseth til VG.

Landslagskarrieren ble avsluttet på en fantastisk måte i Bergen, men Hjelmseth har fortsatt noen måneder igjen som toppspiller før hun legger hanskene på hyllen for godt.

Kontrastene er store fra landslaget til det hun møter i klubbhverdagen.

Etter 13 av 22 serierunder ligger Stabæk helt sist i Toppserien med kun to poeng.

Sjansene er store for at keeperveteranen avslutter en lang og stolt karriere med å rykke ned fra Toppserien.

– Det er selvsagt litt rart. Det er mest at man blir litt frustrert over situasjonen og at man ikke klarer å få det til bedre. Det er der vi er nå og vi skal kjempe med nebb og klør til siste slutt, helt til det ikke er en teoretisk sjanse for at vi kan redde plassen, sier Hjelmseth til VG.

39-åringen har vært en del av Stabæk (tidligere Asker) siden 2007.

CUPMESTER: Ingrid Hjelmseth er norsk cupmester tre ganger med Stabæk. Her etter seieren i finalen mot Avaldsnes i 2013. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Med klubben har hun har vunnet Toppserien to ganger og tatt tre cupgull. Gjennom hele hennes tid i klubben, har Stabæk vært et lag som har holdt seg stabilt på øvre del av tabellen – frem til 2019-sesongen.

– Uansett hvordan det ender og hvordan det går, så har man fått vært med på absolutt alt og hele spekteret i en lang karriere. Jeg har vært med å vinne og nå får jeg være med å kjempe mot nedrykk. Jeg får ta med meg det som en opplevelse også, sier hun.

Bærumslaget har 11 poeng opp til kvalifiseringsplassen og 13 poeng opp til trygg grunn.

– Jeg avslutter veldig gjerne med at Stabæk beholder plassen i Toppserien. Det er ingenting jeg ønsker mer enn det, sier 39-åringen.

