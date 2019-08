I TRONDHEIM: Kåre Ingebrigtsen møtte VG ved Nidelven mandag ettermiddag. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG.

Ingebrigtsen tilbake i Trondheim: – Har vært jævla tøft

TRONDHEIM (VG) Samme dag som Kåre Ingebrigtsen lanserer selvbiografien sin, forteller 53-åringen om et kontrastfylt år.

19. juli 2018 ble nettsidene til Norges største mediehus teppelagt med bilder av Kåre Ingebrigtsen. Han hadde ledet Rosenborg til fem av seks mulige serie- og cupgull – men plutselig var det slutt. Essensen i overskriftene på de første sakene var mer eller mindre lik:

Trønderen hadde fått sparken, han var sjokkert og han var forbannet. De neste 13 månedene har blant annet inneholdt krangling, en åpen rettssak, et forlik og en ny jobb i Belgia. Sittende ansikt til ansikt med VG i en hotellrestaurant ved Nidelven mandag ettermiddag, forteller trebarnsfaren at det til tider har vært tungt. Ikke bare for ham, men for familien.

– Når jeg ser tilbake, har året jeg har vært gjennom siden jeg fikk sparken vært et jævla slit. Det er ingen som har lyst til å gå gjennom en rettssak, aller minst mot klubben du er mest glad i. Jeg følte at jeg og Erik (Hoftun) ikke hadde noe valg. Det har vært jævla tøft, sier Ingebrigtsen til VG.

PÅ NORGESBESØK: Ingebrigtsen var «hjemme» i forbindelse med lanseringen av sin egen bok.

Kåre Ingebrigtsen

Godt å dra bort

15. juni flyttet Ingebrigtsen til Belgia. Etter å ha vært arbeidsløs i nesten ett år, takket han ja til Oostende. Laget holder til i en by med rundt 70.000 innbyggere. Sist sesong holdt de på å rykke ned.

Etter fem kamper har Ingebrigtsen ledet dem til en plassering bare tre poeng bak serieleder Standard Liège.

– Det har vært veldig ålreit å reise bort og starte på nytt. Energien har skutt i været. Det er kjempeartig, sier Ingebrigtsen.

– Hvordan har du kjent feiden med Rosenborg på kroppen?

– Det har vært et fryktelig slitsomt år. Det har tatt på. Jeg kjente det da jeg var ferdig med rettssaken. Jeg tror ikke vi skal gjøre det mange ganger. Så har jeg i tillegg foreldre, unger og en kone som står i det. Så har du den minste datteren på fem som må dra i barnehagen og fortelle at faren har fått sparken. Det har vært tøft for alle.

– Når du ser tilbake, er det noe du ville gjort annerledes i løpet av den siste tiden i Rosenborg og i etterkant?

– Altså. Da jeg var trener i Rosenborg, gjorde jeg det samme som jeg nå gjør i Oostende. Jeg har min filosofi og min måte å trene på. Det vil alltid være andre som ikke er enig i det. Etter Rosenborg-tiden er det noen episoder i Eurosport jeg ville gjort annerledes.

I SAMTALE MED VG: Her snakker Ingebrigtsen om det siste drøye året.

– Kleint

Ingebrigtsen sikter først og fremst til situasjonen i Abrahallen sist vinter hvor han endte opp med å intervjue den nye RBK-treneren, Eirik Horneland, og sin tidligere spiller, Mike Jensen.

– Det syntes jeg var kleint. Den situasjonen burde aldri jeg eller de fra Rosenborg ha vært i, sier han.

ERSTATTEREN: Eirik Horneland har tatt over jobben som RBK-trener. Her på mandagens pressekonferanse før møtet med Dinamo Zagreb i Champions League-playoffen på Lerkendal.

I begynnelsen av sesongen var Ingebrigtsen også hard med lederne i Rosenborg. Som Eurosport-ekspert sa Ingebrigtsen at de hadde rasert klubben.

– Jeg mener jo det jeg sa, men det skulle ha skjedd i mer kontrollerte former.

– Føler du at nå er i ferd med å legge lokk på feiden med Rosenborg, eller tror du at det vil fortsette å dukke opp ting?

– Jeg vet ikke. For min del ... Jeg er drittlei saken «Ingebrigtsen/Rosenborg», men jeg visste at det ikke ville bli lagt lokk på den før boken hadde vært ute. Derfor har jeg vært veldig rolig mellom rettssaken og nå. Alt jeg ønsket å si om det, står i boken. Samtidig handler 90 prosent av den om andre deler av fotballivet mitt, sier Ingebrigtsen om biografien «Bruttern».

REFLEKTERER: Ingebrigtsen forteller om opp- og nedturer.

Trives i Belgia

Omtrent da Ingebrigtsen avslutter setningen, kommer Steinar Aas bort til bordet. Han er i Trondheim for å legge til rette for dommerne som skal lede Rosenborgs avgjørende Champions League-kvalifiseringsmøte med Dinamo Zagreb tirsdag kveld.

– Takk for sist! Går det bra? spør den eldre karen.

– Ja, det gjør det.

– Det er godt å høre. Og det går bra med fotballen?

– Ja, det gjør det. Det har vært gode resultater, så nå kan jeg pakke ut den andre kofferten også, sier Ingebrigtsen og ler.

– Ha-ha-ha. Du trives?

– Ja, jeg trives veldig bra. Det er jo greit med nye ting. Du vet jo hvordan det er. Det gjør noe med deg å komme til andre steder enn Åråsen. Det er nye folk og nye stadioner. Jeg kjenner at sulten er skjerpet ordentlig. Det har egentlig vært veldig bra, forteller Ingebrigtsen.

– Det er en opplevelse, vet du. Det er godt. Du får ha lykke til – både der nede og ellers. Vi snakkes, sier Aas, før han gir tommel opp og rusler ut av hotellrestauranten.

GLEDELIG GJENSYN: Det var god stemning mellom Ingebrigtsen og Aas ved Nidelven.

– Stusslig uten familie

Ingebrigtsen smiler. Han har bodd alene i en leilighet utenfor storbyen Brugge, rundt 20 minutters kjøring fra arenaen til Oostende, i to og en halv måned. Nå skal kona Hege og datteren Leah (5) endelig flytte ned.

De to eldste barna er voksne og bor i Trondheim.

– Det er stusslig å være uten familie. At de kommer ned nå, tror jeg blir veldig, veldig bra. Livet i Belgia er generelt sett strålende. Jeg har jo to eldre barn, Mats og Mia, men de er har kjærester og jobber i Trondheim. Han er politi og hun er advokat, opplyser 53-åringen, før han spøker.

– Det trengs jo når faren er halvkriminell og i rettssaker. Da lønner det seg å bygge opp et godt fundament i familien, forteller Ingebrigtsen og ler.

Har fått suksess

I Belgia er det ingenting som tyder på at han står i fare for å miste jobben med det første. Tvert imot: Med ni poeng på fem kamper har Oostende fått en meget solid start med sin norske trener.

Allerede i åpningsmatchen overbeviste Ingebrigtsen i møte med tidligere Manchester City-kaptein Vincent Kompanys Anderlecht på bortebane.

– Det var egentlig litt underlig. I Belgia hadde de bygget opp til den kampen i to uker. Det var stort både for meg og spillerne. Det var også enormt viktig, sier Ingebrigtsen.

– For da fikk spillerne enda mer tro på ideene dine og opplegget ditt?

– Ja. Definitivt. Det er ikke mange av dem som hadde vært med på å vinne mot Anderlecht før. Vi fikk en voldsom «go» i gruppen og mye gratis inn mot de neste kampene.

– Var du trygg på at det du hadde suksess med i Rosenborg ville fungere også i Belgia?

– Det jeg følte mest på, var hvordan jeg skulle løse at jeg bare hadde fem uker på innføre det jeg ville i Belgia. Hvor skulle jeg begynne? Da serieoppsettet kom, fikk vi de seks øverste lagene fra sist sesong i løpet av de ni første kampene. Da ble det klart: Vi starter med defensiv struktur, så jobber vi oss fremover. Og det har funket, sier Oostende-sjefen, som til slutt avviser at han har vurdert å hente Nicklas Bendtner til Belgia.

– Nei, altså ... Vi er ikke i nærheten av det lønnsnivået. Du vet hva han får betalt, sier Ingebrigtsen og smiler.

PS: RBKs playoff-kamp mot Dinamo Zagreb spilles på Lerkendal tirsdag klokken 21.00. Matchen vises på TV 2.

