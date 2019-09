Pappa Ødegaards hemmelige millionavtale

Kontrakter, interne e-poster og regneark som VG har fått tilgang på gjennom dokumentlekkasjen Football Leaks viser at Hans Erik Ødegaard sikret seg en personlig kontrakt på 30 millioner kroner – samme dag som sønnen signerte for Real Madrid.

Den eneste motytelsen i kontrakten var at han skulle være hjelpetrener i Real Madrids barneavdeling, i all hovedsak for et lag bestående av klubbens 11-åringer.

I enkelte land, som England, er det ikke lov til å betale foreldre – verken direkte eller indirekte – for å sikre seg underskriften til mindreårige spillere. Men det finnes eksempler på at slikt likevel omgås ved at klubbene gir foreldrene en arbeidskontrakt.

Tidligere har den danske avisen Politiken avslørt hvordan Chelsea lovet faren til Andreas Christensen seks millioner kroner for å fungere som talentspeider i klubben – uten å ha noen som helst relevant erfaring.

Men i Madrid fikk altså Hans Erik Ødegaard – som ifølge VGs kilder ikke snakket spansk på det tidspunktet – langt mer penger.

Det skjedde etter nok en sesong som hjelpetrener for Mjøndalen i Obos-ligaen, på nivå to, i Norge.

POPULÆR I MJØNDALEN: Hans Erik Ødegaard flyttet til Madrid etter å ha vært med på opprykk til Tippeligaen som Mjøndalen-assistent. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Det var 22. januar 2015 at Martin Ødegaard omsider bestemte seg. Han hadde besøkt både Manchester City, Barcelona, Liverpool, Arsenal, Bayern München og Manchester United – for å nevne noen.

En hel fotballverden lå langflat etter den unge nordmannen.

Valget falt til slutt på Real Madrid. Supertalentet signerte en kontrakt som strakk seg over tre og et halvt år – frem til juni 2018.

En smilende Martin Ødegaard ble presentert på en pressekonferanse i Madrid denne dagen.

På første rad i salen satt pappa Hans Erik Ødegaard. Han hadde også god grunn til å smile der han satt, avslappet kledd i jeans og en blå, uformell skjorte.

Han skulle slutte i jobben som hjelpetrener for nyopprykkede Mjøndalen. Martin Ødegaards far kunne på den måten følge opp sin 16 år gamle sønn, samtidig som han fikk jobb i ungdomsavdelingen til Real Madrid.

De økonomiske betingelsene har aldri vært kjent. Før nå, når VG omtaler dem. Betingelsene er også del av den ferske boken «Football Leaks 2», som er skrevet av to Spiegel-journalister og lanseres Tyskland i dag.

I den fire sider lange arbeidskontrakten mellom Hans Erik Ødegaard og Real Madrid, ble nordmannen sikret en årslønn på én million kroner frem til juni 2018 – nøyaktig samme tidspunkt som sønnens kontrakt utløp. Totalsum: Rundt 3,1 millioner kroner.

Men i tillegg kom en éngangsutbetaling på tre millioner euro, ifølge dokumentene VG har tilgang til. Det tilsvarer om lag 26,9 millioner kroner.

Se og les Ødegaard-kontrakten her.

Advokat Per A. Flod representerte John Carew gjennom hele hans karriere. Det betød også kjennskap til det spanske markedet, etter som Carew spilte flere sesonger i Valencia.

Flod kjenner ikke reglene i Spania i dag, men konfrontert med lønns- og bonusutbetaligene til Hans Erik Ødegaard, utbryter han:

– Det er vanvittig sum, og helt åpenbart en skjult sak i overgangen til Martin Ødegaard. Det er det ingen tvil om. Man jobber ikke som ungdomstrener i Real Madrid for 30 millioner kroner over tre og et halvt år. Det er ingen klubb i verden som hadde betalt det.

TIDLIGERE CAREW-AGENT: Advokat Per A. Flod Foto: Odin Jæger

Flod understreker at han ikke sier at det som har skjedd nødvendigvis er feil. Han har heller ingen grunn til å si at det er ulovlig.

– Du har sett både sol– og skyggesidene i fotballverden. Er dette uvanlig?

– Kreativ bokføring er det utrolig mye av, ler Flod, før han fortsetter:

– Du sa at jeg kjenner sol- og skyggesidene. Men det er ikke mye sol i den bransjen der. Du må lete godt. Det er også en av grunnene til at jeg ikke driver med det lenger. Det er så mye grums.

I Madrid fikk Hans Erik Ødegaard rollen som assistenttrener for «Alevin B». Det er et lag bestående av barn i 11-årsalderen.

På lagets nettsider beskrives de ulike spillerne. Vekt og høyde er presist oppgitt under bildet av spilleren.

«Dyktig midtbanespiller som skiller seg ut på førstetouch» heter det blant annet om 11 år gamle Juan. Han veier 27,8 kilo og er 134 centimeter høy, ifølge den spanske klubben.

Et drøyt år etter at Ødegaard signerte for Real Madrid, ble pappa Hans Eriks høye lønn et tema i flere e-poster mellom sentrale personer i klubben.

Samtalene var av regnskapsmessig karakter, men avslører at nordmannens lønn for å være hjelpetrener for klubbens 11-åringer, var uvanlig:

«Jeg har sjekket kostnadene på Castilla-trenerne (trenerne på reservelaget, journ. anm.), og vi har en kjempestor forskjell når det kommer til Ødegaards far. Vi plasserte ham som trener på Castilla selv om han ikke har noen funksjon der, for at man ikke skal få et feil bilde av kostnadene til de andre barnetrenerne, som hadde økt veldig med ham» skrev en ansatt i klubben til en annen.

«Kostnaden på Ødegaards far i 2015/2016 er 957.143 euro (100.000 i lønn pluss 857.143 euro som er en proporsjonal del av kontraktsbonusen på tre millioner euro, som ble delt på de 3,5 årene i kontrakten som spilleren signerte i sin tid» fortsatte han.

En intern oversikt i Excel, som VG sitter på, viser lønningene til ansatte i Real Madrid, og hvilke enorm forskjell det er snakk om: Andre trenere på Alevin B tjente rundt 12.000 euro i året.

Hjelpetrener Hans Erik Ødegaard lå derimot på 100.000 euro i året, eller 957.143 euro i året dersom man inkluderer signeringsbonusen og deretter deler denne på 3,5 kontraktsår.

Til sammenligning hadde Zinedine Zidane en årslønn på 600.000 euro da han trente Real Madrids reservelag, Castilla.

Hans Erik Ødegaard trener unge spillere i Manglerudhallen i 2015. Han hadde tatt seg en snartur fra Madrid for å være med på et trenerseminar i regi av Norges fotballforbund. Foto: Frode Hansen

VG har stilt Hans Erik Ødegaard 12 spørsmål på e-post i forbindelse med denne saken.

Han har ikke besvart disse.

Tidligere har Der Spiegel kontaktet Ødegaard, som heller ikke da svarte på henvendelsen.

Football Leaks består av 70 millioner dokumenter som i sin tid ble overlevert Spiegel. Disse ble deretter videreformidlet til nettverket European Investigative Collaborations (EIC), der VG er en partner.

Blant spørsmålene VG stilte, er hvorvidt bonusen på 26,9 millioner kroner egentlig bare var et klapp på skulderen for at familien Ødegaard valgte Real Madrid for fire år siden.

Real Madrid har heller ikke svart på spørsmål rundt arbeidskontrakten til Hans Erik Ødegaard, og bakgrunnen for nordmannens oppsiktsvekkende høye lønn.

Kontrakten sier ingenting om stillingsprosent eller arbeidsmengde. Men interne organisasjonskart i Real Madrid, som VG har sett, står Ødegaard oppført som hjelpetrener på Alevin B-laget.

Fotballagent Tore Pedersen var med på å fremforhandle Martin Ødegaards overgang den gangen.

I dag opplyser han, overfor VG, at han ikke var involvert i Hans Erik Ødegaards samtaler om en arbeidskontrakt med Real Madrid.

Hans Erik Ødegaard (t.v.) og Tore Pedersen (t.h.) på tribunen under treningskampen mellom Vålerenga og Real Madrid i 2015. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Kontrakten mellom pappa Ødegaard og Real Madrid inneholder en klausul som sier at nordmannen skulle betale tilbake en sum tilsvarende den resterende lengden på kontrakten sin dersom han forlot Real Madrid på et tidspunkt.

Hans Erik Ødegaard sluttet da også i jobben i 2017, altså før kontrakten utløp.

Da flyttet sønnen Martin flyttet til Nederland og utlån i Heerenveen.

HEERENVEEN-KLAR: Martin Ødegaard ble lånt ut til Heerenveen i januar 2017. Foto: Michael Kooren / NTB scanpix

VG er imidlertid ikke kjent med om det faktisk ble betalt tilbake penger til Real Madrid. Hans Erik Ødegaard er blitt stilt spørsmål om dette, men uten å svare.

Real Madrids millionutbetaling til nordmannen er altså beskyttet av en arbeidsavtale.

I Premier League har man klare regler mot betaling, både indirekte og direkte, til foreldre av spillere under 18 år.

«Ingen klubb skal overbevise, eller forsøke å overbevise, en spiller om å signere en kontrakt, direkte eller indirekte, ved å tilby ham eller personer tilknyttet ham, eller agenten hans, en tjeneste eller betaling av noe slag, enten det er kontakter eller varer», heter det.

VG og Spiegel har kontaktet både La Liga og det spanske fotballforbundet den siste uken, uten å få et klart svar på hvorvidt reglene i Premier League også gjelder i Spania.

TILBAKE I DRAMMEN: Hans Erik Ødegaard jobber i dag med unge talenter i Strømsgodset. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Norges fotballforbund opplyser om at de ikke er kjent med konkrete FIFA-regler som kan være av betydning for slike spørsmål.

I en e-post til spanske advokater i firmaet Senn Ferrero i januar 2016, ga Hans Erik Ødegaard uttrykk for at han hadde søkt norske skattemyndigheter om å få skatte til Spania, men at han hadde blitt nektet dette.

Ødegaard skal ha anket avgjørelsen. VG er ikke kjent med utfallet.

Han står oppført med null i inntekt og formue siden 2015 i norske skattelister. Ødegaard har ikke besvart VGs spørsmål om hvor bonuspengene fra Real Madrid er plassert i dag.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

I desember 2017, nesten tre år etter at han signerte den gullkantede avtalen med Real Madrid, meldte Drammens Tidende at Ødegaard senior returnerte til gamle trakter og Mjøndalen. Der tok han rollen som trener på klubbens fotballakademi.

Ett år senere, i desember 2018, ble han annonsert som spillerutvikler for Strømsgodsets G16-lag.

Der er han fortsatt.

