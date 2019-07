TØFFE TIDER: Jostein Flo (til venstre) og Henrik Pedersen har en tøff jobb med å redde Strømsgodset unna nedrykk. Foto: Jostein Overvik

Jostein Flo og Strømsgodset på bunn: – Det er mørke skyer over hele klubben

DRAMMEN (VG) Strømsgodsets problemer stikker dypt. Jostein Flo erkjenner at veldig mange piler peker nedover for eliteseriens bunnlag. Lillestrøm søndag blir en av en lang rekke skjebnekamper.

Julisolen varmer ute på «gamle gress». Men sportssjefen sier at det «blåser fra alle kanter» både for ledelsen og spillerne. Nå kuttes ferien og alle alarmer uler på Marienlyst.

– Det er mørke skyer over hele klubben, beskriver Jostein Flo.

Publikumstallet synker for fjerde sesong på rad, den stolte hjemmestatistikken er smadret, tapet for Mjøndalen svir fortsatt, toppscorer Marcus Pedersens kontrakt er terminert, trenerskiftene har vært hyppige, og økonomien er langt unna 2015-standard. Da omsatte SIF for 113 millioner og hadde seks millioner kroner i overskudd.

Nå tærer SIF på egenkapitalen. Årets budsjett er barbert ned med syv millioner kroner, men lite tyder på at klubbens inntekter fyller opp budsjettet på 83,9 millioner kroner. Dermed må de igjen bruke av egenkapitalen, som allerede har sunket fra 30 til 21 millioner kroner.

Klubbens eiere – «Drammenspatriotene» med Atle Kittelsen i spissen – har gitt beskjed om at de trekker seg ut i 2020. Langt mer enn nedrykk står på spill.

– Vi sliter med økonomi, sier Flo.

Han har styrt det sportslige i hele 15 år. Omtrent samtidig med at trener Bjørn Petter Ingebretsen trakk seg som trener i mai, fikk Flo konstatert hjerteflimmer. Han er delvis sykmeldt.

20. juni ble Henrik Pedersen presentert som ny trener:

– De skyter på oss med skarpt fra alle retninger, beskriver Flo og mener Godset får det ekstra tøft på grunn av at klubben i en årrekke har vært i flytsonen. Tribunene summet av misnøye etter Amahl Pellegrinos straffemiss i tapet for Stabæk 5. juli.

– Nå er motkreftene sterke og pilene peker nedover. Den krigen må engasjere oss i, og vi kan snu det. Vi har forutsetninger, lag og trener til å snu det. Men kreftene er sterke og negativiteten er stor. Det har vært en gradvis nedtur i halvannet år. Kreftene blir sterke i forhold til en klubb som har ligget så lenge i toppen. For to år siden var vi så godt drevet at det nesten var kjedelig, mener Flo.

Strømsgodsets skryteliste Spiller sin 13. sesong på rad i eliteserien. Det er rekord. Seriegull: 1970, 2013. Seriesølv: 2012, 2015. Seriebronse: 1969, 1972, 1997. NM-gull: 1969, 1970, 1973, 1991, 2010. Tapt cupfinale: 1993, 1997, 2018. Vis mer vg-expand-down

Strømsgodset vant både cup og serie før trener Ronny Deila dro videre til Celtic i 2014. Samtidig kom det 15-årige fenomenet Martin Ødegaard. Senere solgt til Real Madrid. Sportssjefen har vært dyktig og har solgt ut en hel rekke spillere med stor gevinst samtidig som han har hentet gode erstattere. Men de siste årene har det gått tregere. I 2017 ble Godset nummer fire. Spillerne som scoret 40 av de 44 seriemålene er borte, men nå mangler kvalitetene til å avgjøre kamper i begge ender av banen.

Flo er tilsynelatende i brukbar form der han kommer i grå T-skjorte og korte bukser. Han tuller litt med Henrik Pedersen og forsikrer seg om at treneren er klar for et møte etter lunsj.

– Jeg har heldigvis en fantastisk mann i Flo, sier Pedersen. De jobber sammen for å få inn minst tre nye spillere: En midtstopper, en midtbanemann og en spiss. Flo kom til Strømsgodset fra Sheffield United som spiller i 1996 og var med å redde kontrakten i aller siste serierunde.

– Jeg kom fra undergrunnen i London og var skaperen. Vi skulle hatt den type spillere nå også. Som tåler trykket og robust fotball, sier han med både latter og alvor.

Pedersen kommer fra Eintracht Braunschweig og tysk fotball. Han vil ha høyt press, gjenvinninger, og løping i 90 minutter pluss tillegg. Men har for lengst konstatert at spillerne ikke er i god nok form.

De seks dagene opp mot møtet med Lillestrøm på Åråsen har vært fylt med åtte treningsøkter. Da VG var på treningen fredag spilte Godset på smal bane. For å få intensiteten opp og tvinge spillerne til å spille ballen fremover.

Neste ukes ferie er knappet inn. Spillerne skal gå gjennom kampen mandag morgen og må tilbake på trening allerede den påfølgende søndagen. Alle har med seg treningsopplegg i feriekofferten.

– Fokuset er at alle skal komme i bedre form for å spille denne typen fotball, sier Pedersen og opplyser at han også jobber mye med det mentale hos hver enkelt spiller.

Det er tøft å løfte fysikk og mentalitet på spillerne midt i sesongen.

– Selvfølgelig er det en utfordring. Men jeg tror det er mulig. Fra den dagen jeg kom ser jeg en kjempeforskjell på trening. Da jeg kom manglet troen på at dette er mulig, sier treneren som har opplevd ett poeng og målforskjell 2–8 på sine tre første kamper.

– Han er veldig tydelig. Alt er disiplinert, ordentlig, ryddig og klart. Det har vi veldig behov for. Du kan konsentrere deg om det du skal gjøre. Ferdig med saken, sier Lars Vilsvik.

30-åringen er den eneste av bærebjelkene som er igjen fra seriegullet. Også Lars Sætra spilte kamper i 2013.

FRA GULLGUTT TIL BUNNKAMP: Lars Vilsvik var en av Godsets viktigste spillere for seriegullet i 2013. Nå Kjemper høyrebacken mot nedrykk. Foto: Jostein Overvik

– Da jeg kom hadde vi ingen stjernespillere. Men vi bygde dem opp på grunn av at hele laget var bra. Så hadde vi suksess, hentet mange nye spillere, presset vokste og så ble det mer fokus på én og én. Jeg vet ikke om det er svaret, men det er kanskje en av de største forskjellene, sier høyreback Vilsvik med kontrakt til og med 2021-sesongen.

Nedrykk vil han ikke engang tenke på.

– Laget er mer enn bra nok. Det gjelder å tenke litt mindre, få selvtillit og angripe, sier han etter 295 kamper på syv sesongen i blått og hvitt. Han har vært med på Strømsgodsets store periode. Klubben var 10 sesonger oppe i eliten i sin første storhetstid rundt 1970. Men fra 1977 til 2007 var Godset i eliteserien bare i åtte av 30 sesonger.

Nå spiller de sin 13. sesong på rad på øverste nivå.

Det er en skjebnesesong i Drammen.

