MARERITTCOMEBACK: Robert Lundström fra tiden i Vålerenga, etter seier mot Haugesund i 2017. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Marerittcomeback: Straffe og rødt kort på 15 minutter i Champions League-kvalik

(FC Ararat-Armenia-AIK 2–1) Tidligere Vålerenga-spiller Robert Lundström måtte forlate banen allerede etter et knapt kvarter da AIK tapte sin første kamp i Champions League-kvalifiseringen. Da hadde han både forårsaket straffespark og fått rødt kort.

AIK med blant annet Tarik Elyounoussi og Daniel Granli på laget fra start fikk en forferdelig tung start på Champions League-kvalifiseringen i Armenia. Starten av kampen omtales som en marerittstart av Aftonbladet. Spesielt tøft ble det for Lundström, som var tilbake etter langvarig korsbåndsskade. Den tidligere Vålerenga-spilleren hadde kke spilt fra start på over ett år ifølge den svenske avisen. Men dette var neppe comebacket han hadde sett for seg.

For kampen var ikke engang tre minutter gammel da Lundström felte Zakaria Sanogo inne i 16-meteren og dommeren pekte på straffemerket. Men den dårlige starten var ikke over med at Petros Avetisyan satte inn 1–0 for hjemmelaget.

For Lundström, som fikk gult kort etter straffesituasjonen, hadde virkelig ikke dagen. For bare rundt ti minutter senere taklet han igjen Sanogo. Denne gangen skjedde det utenfor 16-meteren. Men dommeren dro igjen opp det gule kortet og da var dagen på banen over for Lundström, som spilte 57 kamper for Vålerenga mellom 2015 og 2017.

Det andre gule kort ga rødt kort og det førte til at Lundström forlot banen med trøyen dratt over ansiktet. Starten på Champions League-eventyret kunne knappest blitt verre for spilleren og AIK.

Da har det heller gått bedre hjemme i Sverige for AIK denne sesongen:

Chinedu Obasi utlignet senere til 1–1, men det armenske laget slo tilbake og rett før dommeren blåste for pause så satte Petros Avetisyan ballen i mål. Til slutt vant hjemmelaget kampen 2–1. Returmøtet spilles i Sverige om en uke.

I morgen starter også Rosenborg sin kvalifisering til Champions League mot Linfield.

Publisert: 09.07.19 kl. 19:54