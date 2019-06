SISTE PRESSEMØTE: Landslagssjef Martin Sjögren og NFF-direktør Lise Klavness i herskapelige omgivelser i Le Havre fredag ettermiddag. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Forsvarer «hårete» VM-målsetting – tror på medalje i fremtiden

LE HAVRE/OSLO (VG) Norge dro til fotball-VM med medalje i siktet, men det ble med drømmen. Etter exiten mot England forsvarer de norske spillerne målsettingen – og tror på mer suksess i fremtiden.

– Ut fra den målsettingen som vi selv satt oss foran dette mesterskapet i januar, så kan man jo si at vi har feilet siden vi ikke kom dit. Da vi satte det målet, var det egentlig bare vi i det rommet som trodde at vi skulle kunne ta oss hele veien. Nå er vi én kamp unna å spille om medaljene ... sier landslagssjef Martin Sjögren til VG.

Våre beste kvinner sto igjen i tårer etter 0-3-tapet mot England i VM-kvarten torsdag kveld. «Tungt», «sykt kjipt» og «skuffet» var ordene som gikk igjen, men også «stolt».

Kanskje ikke så rart, selv om målet om medalje falt i fisk. Exit i VM-kvartfinalen er i sterk kontrast til fiaskoen i EM for to år siden. Da ble det null mål, null poeng og rett ut i gruppespillet.

– Det sier seg selv at vi har forbedringspotensial når vi ikke klarte å slå England, men vi er et ungt lag, og vi har jobbet oss opp fra skuffelser før. Det viste vi fra forrige EM, der det ikke gikk an å ende opp på et lavere nivå. Det er mye positivt å ta med seg videre, sier Caroline Graham Hansen til VG.

– Men målet var medalje og OL-plassen ryker ...

– OL-plassen er ikke så viktig. Medaljen var det viktige. Det var et høyt mål og vi visste det kom til å bli tøft. Det ble dessverre ikke det vi håpet på, men vi kan reise herfra med et veldig, veldig hevet hode og veldig stolte over det vi har fått til og vist. Det var kun vi som trodde at det var mulig ... De andre trodde bare det var mulig i dag. Og dere i mediene har tenkt at «dette her går ikke» fra dag én. Vi drar hjem med hevet hodet, og så får folk skrive hva de vil om feilene vi gjorde i dag og «bullshitet» som har skjedd. Vi er superstolte uansett, svarer Graham Hansen.

Tror på medalje

– Alle sa det var et hårete mål med tanke på forrige mesterskap. Jeg er fornøyd med det vi har klart å vise, men når vi er én kamp fra å spille om medalje, så er det sykt kjipt, sier Karina Sævik, kåret til Norges beste på VG-børsen.

– Var målet for hårete?

– Nei, det synes jeg ikke, svarer hun kontant.

Kaptein Maren Mjelde er stolt over det landslaget har fått til i Frankrike.

– Vi skal aldri glemme den gode jobben vi har gjort. Når vi klarer å se tilbake på det, skal vi være stolte. De landene som er igjen ... Det er bare vanvittig gode land. Vi hadde troen på at vi skulle klare å slå England. Vi nådde ikke målet denne gangen, men vi satt oss et mål vi kunne jobbe mot. Det gikk ikke denne gangen, men vi får oppsummere det litt etter hvert. Akkurat nå er det litt for mange følelser, sier hun til VG, og får støtte av lagvenninne på både lands- og klubblag (Chelsea):

– Vi har vist Norge og resten av verden av vi er et veldig bra lag. Og vi er et ungt lag som har mange år foran oss. Dette er bare starten. Vi er én kamp fra en medaljekamp ... [ ...] Medalje er et høyt mål, og det visste vi alle. Vi hadde hele veien troen på at det kunne gå, men så viser det i dag at vi ikke er helt der ennå. Men jeg har stor tro på dette laget i fremtiden, og har tro på at vi kan ta medalje i de årene som kommer, sier Maria Thorisdottir til VG.

Med tapet for England blir de norske jentene ikke å se i OL i Tokyo neste år, så neste sjanse for Martin Sjögrens damer blir i EM om to år. Det er i nettopp England. Så kommer det et nytt VM i 2023, der vertsnasjonen ennå ikke er bestemt.

– Vi vinner som et lag og taper som et lag. Det er en fantastisk gruppe og et ungt lag. Det laget her har mange år igjen på fotballbanen, og jeg tror Norge kan bli skumle i fremtiden, stemmer Isabell Herlovsen i.

Publisert: 28.06.19 kl. 19:56