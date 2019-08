LANDSLAGSSPILLER: Senest i mars i fjor kunne vi se Ingvild Isaksen i landslagsdrakt. Foto: Jostein Magnussen

Ble stående på bar bakke etter karriereslutt: – Jeg satt og gråt i tretti minutter

Ingvild Isaksen (30) gikk fra en lysende karriere på landslaget og et eventyr i Juventus til et langt skademareritt. Så tok alt en brå slutt.

Alle idrettskarrierer må ta slutt en gang, og for Isaksen endte den som for så mange. Skaden i kneet kom tilbake gang etter gang, og på nyåret kom beskjeden fra legen som hun hadde håpet ikke skulle komme. Kneet tålte ikke mer fotball.

Dermed røk også drømmen om å spille i VM i Frankrike sammen med resten av landslaget.

Og hva gjør en da? Når en har satset alt på fotballkarrieren, og så plutselig er ikke det en mulighet lenger? I februar delte hun nyheten på Instagram.

– Jeg satt med posten og så trykket jeg publiser. Da satt jeg og gråt i tretti minutter tror jeg, før jeg klarte å gjøre noe som helst. Det føltes veldig endelig. Da er det ingen vei tilbake, selv om det ikke hadde vært det uansett, sier Isaksen.

Endestoppet ble Stabæk, etter at Juventus ikke fornyet kontrakten hennes.

Det siste skadeavbrekket varte lenge og på sett og vis var 30-åringen noe forberedt på beskjeden fra legen.

– Det er jo ikke sånn at jeg spilte fotball og så plutselig spilte jeg ikke fotball lenger, sier hun.

– Jeg har jo ikke blitt akutt «borte fra fotballen», for den har jeg egentlig vært borte fra siden mars i fjor.

Her tar hun av i studio:

Trengte økonomisk støtte

Men plutselig stod hun der likevel. På bar bakke.

– Selv om jeg ikke har spilt fotball så har jeg jo sett på meg selv som en fotballspiller. Og så plutselig, litt sånn over natten, er du ikke det lenger, forteller Isaksen og fortsetter:

– Så har du plutselig ikke arbeidsgiver lenger, så alt ble veldig brått. Det var kanskje mer vanskelig enn å ikke skulle være fotballspiller lenger.

Det skapte også økonomiske utfordringer.

– Plutselig står du der uten inntekt eller plan for hva du skal gjøre videre. Så jeg synes de ukene der var ganske tunge. Man vet ikke hva man skal gjøre eller hvor man skal starte og så føler man at det haster litt.

– Trengte du ekstra støtte da du ble stående på bar bakke?

– Det var akutt, sier Isaksen, og ler.

– Det var terminering av kontrakt. Jeg hadde jo også mistet landslagsstipendet mitt et par uker i forveien, i og med at jeg ikke så ut til å bli klar til VM. Det var veldig mye som skjedde på én gang som jeg måtte ta stilling til. Ikke bare det at du slutter.

Og Isaksen er ikke alene om å være i denne situasjonen.

– Vi har ganske mye erfaring med det etter hvert. De aller fleste føler det som en veldig stor omstilling. Midt på livet går man ut på dato som utøver, sier Joachim Walltin, leder for NISO, spillernes egen interesseorganisasjon.

Likevel snakkes det ikke så mye om dette temaet. Det skjønner Isaksen, som heller ikke selv synes at det er det morsomste å prate om.

– Man har ikke lyst til å være den som sier at man har hatt så lite penger, fordi det har ikke vært mitt fokus, men det er jo helt klart at det byr på noen utfordringer.

Selv om de beste kvinnelige fotballspillerne i Norge klarer seg greit, er det mange som er avhengig av ekstra tilskudd. Kvinnelandslaget har en samlet lønn på drøyt seks millioner i året, og av dette er det en stor andel som utbetales i et månedlig stipend.

Stipendet skal være en sikkerhet uansett om de spiller eller ikke, men i tillegg får en mer penger om en spiller flere kamper.

– Det som var problemet de siste årene mine var jo at skaden har gjort at jeg har gått glipp av mye landslagsstøtte, forteller Isaksen.

– Det har gjort at ting har vært litt tøffere enn jeg skulle’ ønske at det var.

FOTBALLPENSJONIST: Ingvild Isaksen (til venstre) sammen med den ferske Barcelona-spilleren Caroline Graham Hansen. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Fotballen har vært alt eller ingenting

Heldigvis for Isaksen kom redningen ganske fort i Kolbotns medieavdeling.

– Det var veldig tilfeldig. Det var vel rundt tre uker etter at jeg la opp, så utlyste de den stillingen. Også studerte jeg innholdsproduksjon, så det føltes litt sånn «meant to be», sier 30-åringen.

– Jeg følte veldig på det at jeg måtte finne noe med en gang. Både fordi man mister inntekt og fordi man føler et jag på å starte det nye livet.

I tillegg fullførte hun et studie i juni.

– Det at jeg startet på studie i fjor sommer var jo et forsøk på å forberede seg på at det kanskje ikke gikk. For meg så har fotballen vært alt eller ingenting, forteller 30-åringen.

– Det er kanskje litt dumt, men jeg føler også at jeg kan sitte igjen med en følelse at jeg ga alt i fotballen. Det har betydd mye for meg at jeg ga det den sjansen.

