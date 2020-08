Nedtur for Brann - Ingebrigtsen uten hjemmeseier

BERGEN (VG) (Brann - Strømsgodset 1–1) Kåre Ingebrigtsen (54) har et uttalt mål om å vinne titler. Men først må den nye Brann-treneren begynne å vinne hjemmekamper.

Det virket lovende da Petter Strand hamret inn ledermålet. Men Strømsgodset-keeper Viljar Myhra hadde den kvelden. Og Johan Hove sørget for ett poeng med hjem til Drammen etter et praktfullt angrep.

8. august ble Kåre Ingebrigtsen presentert som ny Brann-trener. Debuten mot Mjøndalen endte med tap (0–1). Det fortsatte riktignok med opptur mot Stabæk i forrige serierunde, og 2–0 på Nadderud. Men lørdag kveld kom Ingebrigtsen og hans mannskap ned på jorden igjen.

Selv med et klart overtak på sjansestatistikken ble det bare uavgjort mot Strømsgodset - et av Eliteseriens svakeste bortelag - som hadde sluppet inn to mål eller mer i samtlige bortekamper før oppgjøret i Bergen.

SCORET IGJEN: Johan Hove jubler for 1–1, og blir gratulert av Mikkel Maigaard. I bakgrunnen er Lars Vilsvik. Foto: Marit Hommedal

Gjestene fra Drammen sjokkåpnet etter tre minutter. Johan Hove fikk en kjempesjanse da han ble frispilt. Men Brann-keeper Markus Pettersen reddet - med ansiktet - av alle ting.

Brann dominerte voldsomt etter at Strømsgodset hadde yppet seg. Åtte sjanser produserte de - bare i 1. omgang. Men Viljar Myhra var meget god. Etter en kvarter reddet han en dobbelsjanse. Men etter en drøy halvtime måtte han kapitulere.

Godset-stopper Niklas Gunnarsson klarerte ballen rett i beina på Petter Strand. Han takket - og banket til - med en suser fra knappe 20 meter i Myhras venstre hjørne.

STRAND-TREFF: Petter Strand fyrer løs mot Godset-forsvaret. I bakgrunnen Strømsgodsets meget gode keeper Viljar Myhra. Foto: Marit Hommedal

Brann burde doblet fem minutter etter. Gilbert Koomson danset seg gjennom Godset-forsvaret. Men Myhra fikk en lav hånd på ballen. Og så svarte Strømsgodset. Mot spillets gang.

Lars-Jørgen Salvesen avanserte med ballen, spilte Mikkel Maigaard, som fant Hove inne i feltet. Han bredsidet inn utligningen. Hans sjette ligamål for sesongen.

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 15 13 2 0 53 – 18 35 41 2 Molde 16 11 1 4 43 – 17 26 34 3 Odd 15 9 1 5 23 – 17 6 28 4 Rosenborg 15 8 3 4 27 – 13 14 27 5 Vålerenga 16 7 5 4 22 – 22 0 26 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

