Ingebrigtsen om den svake hjemmestatistikken: - Det plager meg

BERGEN (VG) (Brann - Strømsgodset 1–1) Kåre Ingebrigtsen (54) har et uttalt mål om å vinne titler. Men først må den nye Brann-treneren begynne å vinne hjemmekamper. Han bekrefter at bare ett poeng på to kamper i Bergen kjennes ubehagelig.

Når VG spør Ingebrigtsen om den nedslående statistikken på hjemmebane - skjærer han litt grimaser - og kommer med svaret på om det plager ham.

– Ja, det plager meg. Det gjør definitivt det. Vi har spilt to kamper her nå som vi burde han vunnet. Det hjelper på at vi har vært mye bedre enn motstanderen. Men når vi bare har ett poeng, nå vi kunne hatt seks, så kjenner jeg på hvor skoen trykker, sier Kåre Ingebrigtsen.

HAAALLOOO: Kåre Ingebrigtsen slår ut med armene, og signaliserer til dommer Ola Hobber Nilsen under kampen mot Strømsgodset. Foto: Marit Hommedal

Det virket lovende da Petter Strand hamret inn ledermålet. Men Strømsgodset-keeper Viljar Myhra hadde den kvelden. Og Johan Hove sørget for ett poeng med hjem til Drammen etter et praktfullt angrep.

8. august ble Kåre Ingebrigtsen presentert som ny Brann-trener. Debuten mot Mjøndalen endte med tap (0–1). Det fortsatte riktignok med opptur mot Stabæk i forrige serierunde, og 2–0 på Nadderud. Men lørdag kveld kom Ingebrigtsen og hans mannskap ned på jorden igjen.

– Vi scorer for lite mål. Det er ro og selvtillit foran mål vi trenger, både Bamba og andre, Jeg ville vært langt mer bekymret om vi ikke hadde skapt målsjanser, sier Ingebrigtsen.

I neste match venter Vålerenga i Oslo. Når VG spør hva Brann skal øve på spesielt foran det oppgjøret kommer svaret kjapt: - Det skal handle om angrepsspill, sier Ingebrigtsen.

Selv med et klart overtak på sjansestatistikken ble det bare uavgjort mot Strømsgodset - et av Eliteseriens svakeste bortelag - som hadde sluppet inn to mål eller mer i samtlige bortekamper før oppgjøret i Bergen.

SCORET IGJEN: Johan Hove jubler for 1–1, og blir gratulert av Mikkel Maigaard. I bakgrunnen er Lars Vilsvik. Foto: Marit Hommedal

Gjestene fra Drammen sjokkåpnet etter tre minutter. Johan Hove fikk en kjempesjanse da han ble frispilt. Men Brann-keeper Markus Pettersen reddet - med ansiktet - av alle ting.

Brann dominerte voldsomt etter at Strømsgodset hadde yppet seg. Åtte sjanser produserte de - bare i 1. omgang. Men Viljar Myhra var meget god. Etter en kvarter reddet han en dobbelsjanse. Men etter en drøy halvtime måtte han kapitulere.

– Jeg tenkte at jeg bare måtte være klar for det som kom av sjanser til Brann. Vi har et ganske ungt og urutinert lag. Men det var deilig at jeg fikk det til, at jeg reddet såpass mye, bidro til at vi holdt oss inne i kampen. At vi får med oss det ene poenget skal vi være fornøyd med, sier Viljar Myhra

Godset-stopper Niklas Gunnarsson klarerte ballen rett i beina på Petter Strand. Han takket - og banket til - med en suser fra knappe 20 meter i Myhras venstre hjørne.

STRAND-TREFF: Petter Strand fyrer løs mot Godset-forsvaret. I bakgrunnen Strømsgodsets meget gode keeper Viljar Myhra. Foto: Marit Hommedal

Brann burde doblet fem minutter etter. Gilbert Koomson danset seg gjennom Godset-forsvaret. Men Myhra fikk en lav hånd på ballen. Og så svarte Strømsgodset. Mot spillets gang.

Lars-Jørgen Salvesen avanserte med ballen, spilte Mikkel Maigaard, som fant Hove inne i feltet. Han bredsidet inn utligningen. Hans sjette ligamål for sesongen.

