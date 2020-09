KAN BYTTE BEITE: Joshua King, her på tirsdagens landslagstrening, vurderer også fremtiden i Bournemouth. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Joshua King nekter å snakke om rykteflommen: – Vil ikke lage noen overskrifter

ULLEVAAL (VG) Overgangsaktuelle Joshua King (28) holder kortene tett til brystet.

– Hva som skjer i fremtiden, vet jeg ikke ennå. Nå har jeg bare fokus på landslaget og kampene på fredag og mandag, svarer King på spørsmål om sin egen klubbfremtid og fortsetter:

– Jeg vil ikke kommentere noe mer og lage noen overskrifter. Jeg er i den situasjonen jeg er i, men du får ikke noe mer av meg.

Dagbladet prøvde seg først, så gjorde Nettavisen et forsøk, men også andre gang var den norske stjernen fast bestemt:

– Du får ikke noen kommentar.

VG ønsket å vite om det at han den siste tiden har trent med Stabæk, er et tegn på at han ikke skal tilbake til Bournemouth, som er i gang med sesongoppkjøringen.

– Dere gir ikke opp, altså. Jeg er på samling, jeg er i Norge. At jeg skulle dra tilbake til England, gå i karantene og dra tilbake på samling, det ga ikke mening. Jeg fikk også en unge i april som jeg ikke hadde sett på ti uker. Får se hva som skjer etter mandag når den siste kampen er spilt. Det er ikke noe spesielt bak det, sier King.

Bournemouth rykket ned fra Premier League i sommer og etter at midtstopper Nathan Aké signerte for Bournemouth, har ryktene stormet om at King vil være nestemann ut portene på Vitality Stadium. Han har kun ett år igjen av kontrakten og byttet tidligere i sommer agent tilbake til Jim Solbakken.

Rapporter fra engelsk presse har særlig koblet nordmannen til Newcastle og Tottenham. Sistnevntes tidligere spiss Darren Bent sier til TalkSport at han ser for seg at King vil være en god utfordrer for Harry Kane på topp hos Spurs.

– Han er god nok, sier Bent, som er «stor fan av Joshua King».

Ifølge Daily Mail er det en lang rekke med klubber som følger King: Milan, Lazio, Roma, Brighton, Everton og en rekke andre Premier League-klubber skal angivelig ha nordmannen i kikkerten under det pågående overgangsvinduet.

Nordmannen var aktuell for Manchester United på overgangsvinduets siste dag i januar, men Ole Gunnar Solskjærs klubb valgte til slutt å satse på Odion Ighalo. Senere innrømmet King til TV 2 at han «hadde litt troen» på at en retur til gamleklubben kunne skje, og at rapportene om et United-bud stemte.

