SKUFFET: Lionel Messi måtte se ball etter ball gå inn bak Barcelona-målvakt Marc-André Ter Stegen. Foto: MANU FERNANDEZ / POOL

Barcelona-stjernene ydmyket av Bayern: – Rystet langt inn i sjelen

(Barcelona – Bayern München 2–8) Bayern München leverte fotballunderholdning på øverste hylle mot selveste Barcelona. Spanjolene slapp inn ÅTTE mål.

– Barcelona-spillerne er rystet langt inn i sjelen. Denne Bayern-utgaven virker helt ustoppelig, meldte TV 2-kommentator Øyvind Alsaker allerede etter 31 minutter i Champions League-kvartfinalen mellom Barcelona og Bayern München.

Da hadde tyskerne lekt seg med et forfjamset spansk forsvar fra første minutt, og kun et svært uheldig selvmål gjorde at Barcelona i det hele tatt var med i kampen da lagene gikk til pause. Men med i kampen var de definitivt ikke da kampuret bikket 80 minutter.

Det tok nemlig ikke lang tid før Thomas Müller satte fyr på storoppgjøret i Lisboa fredag kveld: Kroatiske Ivan Perisic sendte en strøken ball fra venstresiden ut til en ledig Müller litt utenfor 16-meteren. Tyskeren spilte like gjerne en «volley-vegg» med Robert Lewandowski, før han selv hamret 1–0 i nettet med venstrefoten.

3:04 stod det på klokken.

Og det rakk ikke tikke mange sekundene før Barcelona hadde fått sin første scoring for kvelden heller, og det takket være en meget uheldig Bayern-stopper. Barcelonas Jordi Alba kom i forrykende fart fra sin venstrebackposisjon, og slo inn mot Luis Suarez. Det ville dog ikke David Alaba ha noe av, som kastet seg foran.

Problemet var bare at klareringen gikk i en vakker bue over Manuel Neuer og i eget kryss.

– Må klype seg i armen

Men det var altså bare smakebiten på det som ble en forrykende kamp i Portugal. Ivan Perišić var igjen sentral ute på sin venstrekant og denne gangen valgte han å brenne til med strak vrist på spiss vinkel. Manuel Ter Stegen rakk å stikke fram en tå, men Perisics avslutning var så kraftig at det kun sendte ballen knallhardt opp i nettaket.

Seks minutter senere gjorde Serge Gnabry nummer tre – etter en Leon Goretzka-assist i verdensklasse.

– Har vi sett vakrere mål enn det vi får servert her?! utbrøt Alsaker på TV 2, og fikk svar fra ekspertkommentator Nils Johan Semb:

– Det er nesten så man må klype seg i armen om det er virkelig det vi ser. Det er fantastisk fotball nesten hver eneste angrep. Det er bare å ta av seg hatt og alt man kan ta av seg for dette laget.

Og tre minutter etter det igjen var Müller som stakk frem foten og økte til 4–1.

HERJET: Serge Gnabry (t.v. med ryggen til), Leon Goretzka og Ivan Perisic lekte seg med stjernegalleriet til Barcelona i 1. omgang. Foto: Rafael Marchante / POOL / REUTERS POOL

Luis Suarez gav spanjolene håp da han fintet vekk Jérôme Boateng på ekte Suarez-vis, og plasserte ballen kontant ned til siden for Neuer – men så viste det 19 år gamle backtalentet Alphonso Davies seg frem for n’te gang denne sesongen.

Kanadieren dundret innover i banen fra venstre, og dro på seg omtrent hele Barcelona-forsvaret. Da fikk Joshua Kimmich stå mutters alene på tre meters hold, og tyskeren kunne enkelt og greit sentre 5–2 inn bak Ter Stegen.

Og da Robert Lewandowski headet inn sitt første for kvelden litt senere, og Barca-utlånte Philippe Coutinho rakk å score to mål som innbytter, så ble det til slutt et ydmykende 2–8-tap for Barcelona.

Rekordkjøpene på benken

Kampen ble ikke bare en fiasko for Barcelona på banen – de to benkene ble på mange måter et synlig bevis på hva som har gått galt på Camp Nou de siste par årene.

På de to innbytterbenkene satt nemlig Barcelonas tre dyreste spillere gjennom tidene:

Antoine Griezmann (120 millioner euro i 2019)

Philippe Coutinho (120 millioner euro i 2018)

Ousmane Dembélé (105 millioner euro i 2017)

En av dem, Phlippe Coutinho, satt i tillegg på motstanderens benk på utlån fra den spanske storklubben. Griezmann kom inn i pausen, og Coutinho fikk siste kvarteret for Bayern. Han scoret altså to mot sin egen klubb.

