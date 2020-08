Syrstad Engen vant den norske duellen - til Champions League-finalen

(Wolfsburg-Barcelona 1–0) Det blir garantert én norsk kvinne i søndagens Champions League-finale.

For mindre enn 10 minutter siden

Ingrid Syrstad Engen (22) og Wolfsburg holdt unna for Caroline Graham Hansens Barcelona, som ikke har tapt én kamp siden mesterligafinalen mot Lyon i Budapest 18. mai i fjor.

Avgjørelsen falt i det 58. minutt. Da klarte ikke Barcelona å rydde unna et innlegg fra Svenja Huth som ble spilt fri av Syrstad Engen. Dermed kunne Fridolina Rolfö sende tyskerne i føringen.

Den siste halvtimen holdt Wolfsburg katalanerne unna, og kan dermed forberede seg på lagets femte mesterligafinale.

– Jeg er glad for å ha fått denne sjansen, og jeg skal ikke rote den bort, var beskjeden fra Ingrid Syrstad Engen før det «norske» oppgjøret i kveld.

Hun tok vare på sjansen, og landslagsspilleren gjorde en solid jobb på midtbanen.

Nedtur for «Caro»

Caroline Graham Hansen, med fem sesonger i nettopp Wolfsburg, hadde et par gode muligheter i semifinalen.

«Caro» viste seg frem ved et par anledninger i 1. omgang og hadde en stor sjanse i det 40. minutt. Da dro hun av en spiller, vendte innover, men skuddet gikk like til side for mål.

I det 51. minutt fikk «Caro» nok en scoringsmulighet. Denne gang valgte 25-åringen feil løsning og gikk for en pasning istedet for å avslutte fra kort hold.

Graham Hansen var skadet og så Wolfsburg tape Champions League-finalen mot Lyon i 2016. To år senere fikk hun bare 45 minutter i 4–1-tapet mot franskmennene da Ada Hegerberg herjet og scoret tre mål for Lyon.

I morgen kveld vet vi om det blir ytterligere én nordmann i søndagens finale i San Sebastian. Da skal PSG og Karina Sævik opp mot Lyon, som har vunnet turneringen fire år på rad.

Vi oppdaterer!

Publisert: 25.08.20 kl. 21:51

