Syrstad Engen og Wolfsburg til CL-finale: – Det er en drøm

(Wolfsburg-Barcelona 1–0) Det blir garantert én norsk kvinne i søndagens Champions League-finale.

Ingrid Syrstad Engen (22) og Wolfsburg holdt unna for Caroline Graham Hansens Barcelona, som ikke har tapt én kamp siden mesterligafinalen mot Lyon i Budapest 18. mai i fjor.

Avgjørelsen falt i det 58. minutt. Da klarte ikke Barcelona å rydde unna et innlegg fra Svenja Huth som ble spilt fri av Syrstad Engen. Dermed kunne Fridolina Rolfö sende tyskerne i føringen.

Den siste halvtimen holdt Wolfsburg katalanerne unna, og kan dermed forberede seg på lagets femte mesterligafinale.

– Det har ikke gått opp for meg, vi er søren meg i Champions League-finalen! Det er en drøm, sier Syrstad Engen til VG etter å ha feiret i garderoben på flotte Reale Arena i San Sebastian.

– Det er nesten så jeg må klipe meg i armen. Dette topper en helt fantastisk sesong. Det kan ikke bli så mye bedre - jo, hvis vi vinner finalen. Nå handler det om å vinne den også, sier 22-åringen.

Trøste-klem

På vei i garderoben rakk hun såvidt å gi Caroline Graham Hansen en god klem.

– Hun skulle rett i intervju så det ble ikke tid til å snakke så mye med henne. Jeg vet hva dette betydde for «Caro», men jeg er glad jeg står i finalen og så ønsker jeg henne det beste.

Før kampen gjorde Syrstad Engen det klart at hun var glad for å ha fått denne sjansen og «jeg skal ikke rote den bort».

Hun tok vare på sjansen, og landslagsspilleren gjorde en solid jobb på midtbanen.

Nedtur for «Caro»

Caroline Graham Hansen, med fem sesonger i nettopp Wolfsburg, hadde et par gode muligheter i semifinalen.

«Caro» viste seg frem ved et par anledninger i 1. omgang og hadde en stor sjanse i det 40. minutt. Da dro hun av en spiller, vendte innover, men skuddet gikk like til side for mål.

I det 51. minutt fikk «Caro» nok en scoringsmulighet. Denne gang valgte 25-åringen feil løsning og gikk for en pasning istedet for å avslutte fra kort hold.

– Vi gjorde alt - unntatt å score. Vi hadde nok sjanser til å score minst tre mål, mens de fikk et mål ut av ingenting. Det føles tungt, men vi må gratulere dem og ønske dem lykke til i finalen. Selv må vi dra hjem og trene mer, sa Graham Hansen i et intervju med BT Sport.

«Caro» var skadet og så Wolfsburg tape Champions League-finalen mot Lyon i 2016. To år senere fikk hun bare 45 minutter i 4–1-tapet mot franskmennene da Ada Hegerberg herjet og scoret tre mål for Lyon.

I morgen kveld vet vi om det blir ytterligere én nordmann i søndagens finale i San Sebastian. Da skal PSG og Karina Sævik opp mot Lyon, som har vunnet turneringen fire år på rad.

SÅ VAR DET STOPP: Caroline Graham Hansen fortviler etter å ha misset på en mulighet til å score. I den 32. kampen kom det første tapet for Barcelona. Foto: Sergio Perez/Reuters

Publisert: 25.08.20 kl. 21:51 Oppdatert: 25.08.20 kl. 22:47

