TOPPSCORER: Alexander Sørloth bøttet inn mål for Trabzonspor i Tyrkia. Han bekreftet overfor Adressa at storklubber hadde meldt interesse for drøyt tre uker siden. Foto: SEDAT SUNA / EPA

Nagelsmann bekrefter Sørloth-interesse

RB Leipzigs suksesstrener Julian Nagelsmann bekrefter at han ønsker seg Alexander Sørloth til klubben. Han mener det haster å få samlet neste års tropp.

Oppdatert nå nettopp

– Sørloth er definitivt en spiller som ville hjulpet oss. Han scoret masse mål sist sesong. Hvis han klarer å kopiere antallet i Bundesliga, ville det vært topp, sier Nagelsmann i et intervju gjengitt i Bild.

Alexander Sørloth ble toppscorer i den tyrkiske ligaen med 24 mål og vant cupen med Trabzonspor, etter mål i begge semifinalene og finalen. Fredag kom han inn og leverte målgivende pasning i 1–2-tapet mot Østerrike.

– Vi ser naturligvis på andre kandidater. Men det finnes ikke et flust av dem. Derfor må vi regne med at en slik overgang blir en til to euro dyrere under de rådende omstendighetene, fortsetter Nagelsmann.

UNG TRENER: Julian Nagelsmann (33) ledet RB Leipzig hele veien til semifinalen i Champions League. Danske Yussuf Poulsen, til høyre, kan bli Sørloths spissmakker om det skulle bli en overgang til Tyskland. Foto: POOL / X80003

RB Leipzig har allerede solgt toppscoreren sin, Timo Werner, til Chelsea. Det ser heller ikke ut til at spissen Patrick Schick (leid inn fra Roma) blir værende. Leipzigs sportsdirektør, Markus Krösche, har omtalt forhandlingene med den italienske klubben som fastlåste.

Det er nesten tre uker siden Nidaros først omtalte koblingen mellom Sørloth og Champions League-finalisten Leipzig. Julian Nagelsmann peker på at de har mange spillere som er flinke rundt boksen, men at de trenger typer som kan hevde seg i boksen. Han mener det haster å få nye spillere på plass.

les også Spisstrioen gjør Norge til best i Europa: – Aldri opplevd

– Ideelt sett ville jeg gjerne hatt hele troppen samlet til cupkampen mot Nürnberg (12. september). Klubben har stilt krav før den kommende sesongen og jeg har målsetninger i tankene. De er ambisiøse. Dess raskere vi får samlet mannskapet, desto mer suksessrik blir vi.

– Etter Nürnberg-kampen har vi bare rundt tre uker å trene på. Da spiller vi kamper omtrent hver tredje dag, og vanlig trening kan man nesten utelukke.

Slik svarte Haaland om Sørloth-ryktene – og potensiell norsk toppscorerduell i Bundesliga:

Publisert: 05.09.20 kl. 11:52 Oppdatert: 05.09.20 kl. 12:02