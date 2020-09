Kommentar

Splid mellom stjernene

Av Leif Welhaven

Novak Djokovic går i bresjen for en ny spillerorganisasjon. Det liker Roger Federer og Rafael Nadal dårlig. Foto: AP/AFP

Mens verdens beste tennisspillere møtes på banen i New York, pågår et internt drama utenfor arenaen med noen av de aller største navnene involvert.

Styringen av internasjonal tennis foregår gjennom et samarbeid mellom ulike organisasjoner Det store spørsmålet er nå om spillernes interesser blir tilstrekkelig ivaretatt. Så betent er spørsmålet blitt at verdens høyest rankede på herresiden, Novak Djokovic, er blitt frontfigur for opprettelsen av en helt ny utbryterorganisasjon.

Professional Tennis Players Association (PTPA) ønsker å bli en tydelig stemme for spillerståstedet i spørsmål som økonomi og fordeling av godtgjørelser, pensjon, regelverk, forsikring og sanksjoner. Sammen med Vasek Pospisil har han blant annet fått med seg navn som Milos Raonic og John Isner. Men det pikante her er den offentlige og tydelige motstanden fra Djokovic’ fremste rivaler på tennisbanen.

Rafael Nadal brukte Twitter til å fronte oppfatningen om at dette er en tid for samling, ikke splittelse, og Roger Federer (som er kneskadet) var raskt ute med å støtte spanjolen i kampen. Andy Murray har reagert på at PTPA så langt er et rent herreprosjekt, og flere i tennisen mener at det som burde skje, er at dagens kjønnsdelte organisasjoner, Association of Tennis Players (ATP) og Women’s Tennis Association (WTA), fusjoneres i stedet for å danne en ny herreklubb.

Men hovedpoenget til Djokovic & co. er altså at strukturen i dag er for lite på spillernes premisser. ATP er organisert gjennom en 50/50-deling av makten i styrende organer mellom spillerrepresentanter og arrangørene av turneringene på «ATP-touren».

Disse turneringene foregår gjennom et kalenderår. Men bare for å gjøre bildet enda litt mer komplisert, er det International Tennis Federation (ITF) som arrangerer de aller mest lukrative turneringene, som kalles Grand Slam, altså Australian Open, French Open, Wimbledon og US Open. Tennisstjernene har i dag ingen koordinert “fagforening”, og tanken er å operere parallelt med spillerrådet i ATP, men som en helt uavhengig instans.

Kanadiske Raonic er blant dem som har vært tydeligst i kritikken av ATP-systemet, og ikke minst under corona-tiden reagerer han på flere forhold. Manglende informasjon og ledere som angivelig ikke gikk med på lønnsreduksjoner i krevende tider, er blant det som påpekes.

Foreløpig er det for tidlig å spå noe om hvilket nivå av støtte Novak Djokovic kommer til å få blant verdens beste tennisspillere. Men om det blir som det pleier å være, så er det fort herrene Federer og Nadal som trekker det lengste strået hva gjelder popularitet. Men ro i tennisleiren får vi åpenbart ikke med det aller første.

PS: US Open spilles frem til 13. september.

