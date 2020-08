COMEBACK: Kjetil Rekdal må klø seg i hodet og klekke ut en god plan for å holde HamKam i OBOS-ligaen, men er optimistisk med tanke på egne muligheter. Foto: Mats Arntzen, VG

Rekdal vil vekke «fotballbyen» Hamar: – Vi må bli uslåelige

HAMAR (VG) (HamKam – Grorud 1–1) Etter en tøff sesongstart har Kjetil Rekdal (51) fått ansvaret for å redde HamKam fra nedrykk. Selv nyter han presset – og noen ord fra Ståle Solbakken bidro til å lokke trenerprofilen.

FCK-treneren ble nemlig trukket frem som en av tre personers om fikk den velrenommerte treneren til å ta trenerjobben for nedrykkstruede HamKam.

Ståle Solbakkens sønn, Markus, sier at han ikke har spurt faren om hva han hvisket i øret til Rekdal.

– Det var nok litt om hvordan det er å være HamKam-trener, og kanskje overtalt ham til å bli trener. Så vet vi at Kjetil liker å ha det presset på seg, sier Markus Solbakken.

Humøret var på plass hos Kjetil Rekdal, som virket i kampmodus der han sto litt skuffet over at det bare ble ett poeng på Briskeby.

Grorud tok ledelsen ved Martin Høyland, men Kristian Lønstad Onsrud berget ett poeng på vakkert vis:

I tillegg til Ståle Solbakken og Truls Haakonsen, var Kjetil Rekdals sønn den tredje av dem som ble trukket frem overfor Hamar Arbeiderblad søndag.

– Man har lyst til at det skal være en fotballkultur og et lag som skaper interesse, og at ungene kan gå på Briskeby og se på profiler og toppfotball, sier Rekdal til VG.

– Det var litt med settingen, hvor viktig det er for HamKam og byen som jeg skal bo i. Sønnen min har meldt seg inn her, så det er bra å kunne ha noe å strekke seg etter, fortsetter han.

Rekdal sier at klubben er nødt til å komme ut av en «ekkel situasjon» og at det blir «ekstremt viktig å ikke ramle ned i Postnord-ligaen».

– Hvis vi klarer å holde HamKam oppe nå og få tilbake en fotballkultur, får vi kanskje publikum tilbake på tribunen når corona-greiene er over. Det kan gi et løft i en fotballby som har hatt det veldig tøft i noen år, sier han.

Oppskriften og mål fremover er veldig banalt: Slippe inn færre mål og score flere mål enn motstanderen.

– Vi må bli uslåelige, sier Rekdal.

Midtstopper Steinar Strømnes trekker, i likhet med Rekdal, frem fokus på høyt og lavt press som områdene hvor Rekdal har hatt mest påvirkning i løpet av de to døgnene han har vært ansatt som HamKam-trener.

I andre omgang slapp grønnbuksene også til svært lite, med unntak av en liten kommunikasjonssvikt i de bakre rekker.

– Han har ikke vært her så lenge, men han har gjort noen små justeringer som gjør at vi så litt bedre ut, sier Strømnes.

HamKam har også hatt en vanvittig statistikk med når det gjelder å slippe inn sene mål:

Markus Solbakken sier at Rekdal allerede har jobbet med psyken til spillerne.

– Han har vært klar på at vi bare må glede oss over det presset og den utfordringen vi står overfor. Det handler om å bikke kampene i sin favør, sier Solbakken.

Og selv om Rekdal innrømmer at han er litt rusten på enkelte områder, gleder han seg til å ta fatt på oppgaven.

– Det er gøy å være tilbake. For meg er det samme om det er OBOS, Eliteserien eller utlandet, det er samme presset, forventningene og jaget uansett, sier Rekdal, og legger til:

– Jeg ble hes ganske tidlig i første omgangen, så det var tydelig at jeg ikke var så vant til dette, ler han.

