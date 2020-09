HYLLET: Før kampen kom spillerne én etter én opp til Jon Espen Austmo og sa «Vi støtter deg». Fotballtreneren sto frem som homofil i vår. Her hilser han på Fredrik Mollan (bildet til venstre) og Tor Erik Ramberg. Foto: PRIVAT

Fotballtreneren sto frem som homofil – ble hyllet av spillerne

I vår valgte fotballtrener i Steinkjer FK Jon Espen Austmo (24) å stå frem som homofil. Søndag ble han hyllet av klubben.

– Det var rørende. Da det skjedde tenkte jeg automatisk tilbake til da det ikke var så veldig greit for min egen del. Men akkurat i det øyeblikket, hadde jeg en hel gjeng med flotte spillere, trenere, foresatte, og en klubb som går i front, rundt meg. Det synes jeg var veldig fint, sier Austmo, som er trener for Steinkjers gutter-14-lag.

Det siste han gjorde før innmarsjen til søndagens kamp var å tre det gule kapteinsbindet på kapteinens arm. Austmo gikk først ut av garderoben, og overraskelsen var stor da samtlige spillere i stedet kom ut på banen med bind i regnbuens farger rundt armene.

– Jeg visste ingenting. De kom gående rett mot meg, og jeg ser armbindene i regnbuefargene og regnbueflagget. Samtlige kom bort til meg, ga en coronahilsen og sa «Vi støtter deg», forteller den unge treneren til VG.

Det var Trønder-Avisa som først omtalte saken.

Her overraskes Austmo av spillerne:

Kom ut på Facebook

Svært få profesjonelle fotballspillere- og trenere på herresiden har stått frem som homofile. I norsk toppfotball er det ingen åpent homofile. Seksuell legning er fremdeles et tabu i store deler av fotballmiljøet, men Austmo ønsker å være et eksempel til etterfølgelse – både på og utenfor fotballbanen.

24-åringen sto frem som homofil gjennom en tekst på Facebook i vår.

– Teksten handler hovedsakelig om meg som trener og lærer, og forskjellen jeg kan utgjøre. Man har en viktig rolle som leder for barn og unge, og kan vise hvilke holdninger man har, sier fotballtreneren.

Austmo tok over ansvaret for G14-laget et par måneder etter at han hadde publisert teksten på Facebook. Flere i klubben visste om innlegget på sosiale medier, og på det første møtet med spillerne valgte treneren å fortelle om sin legning. Han opplyste også om «Fotballens 7 skeive bud», laget av NFF, fordi han er opptatt av å øke mangfoldet i fotballen.

– Jeg valgte å ta opp tråden. Det å publisere en tekst er en ting, men hva du gjør i praksis ble neste steg. Jeg har aldri vært i tvil om at jeg vil være åpen om det og prate om det, sier han og forteller om en stor støtte fra foreldre og ansatte i klubben.

OVERRASKENDE GEST: Steinkjer G14 samlet på banen under markeringen for trener Austmo.

– En fantastisk person

Medtrener Kjetil Vollan var initiativtager til at klubben skulle vise sin støtte under innmarsjen til kamp.

– Jon Espen har fokusert mye på holdninger og at fotballen er for alle, uavhengig av hudfarge, seksuell legning eller religion. Han lærer spillerne gode holdninger. De fleste blir nok ikke gode nok til å leve av fotballen, men de blir «grepa» ungdommer, sier han.

Vollan forteller at spillerne stilte seg 100 prosent bak initiativet. Det gjorde også oppmann Rolf Ove Korsvei, som gikk i front og bar regnbueflagget. Han forteller om en sammensveiset og engasjert foreldregruppe som gir Austmo sin fulle støtte.

– Dette har ikke endret vårt syn på ham i det hele tatt, men gjort at vi står enda tettere. Jon Espen er en fantastisk person som er veldig flink med guttene. Jeg mistenker at han har en stor fremtid foran seg som trener, og han fortjener all den «kreden» han få, mener han.

Håper å inspirere andre

Daglig leder i Steinkjer FK, Gisle Kristian Almlid-Larsen, er opptatt av at klubben skal vise vei når det kommer til samhold og inkludering.

– Vi har jobbet bra i mange år med holdninger i klubben. Dette er en positiv sak og noe vi ønsker å fokusere på. Det er rom for alle i fotballen, og ingen skal fryses ut på grunn av sin legning, sier han.

Austmo har ikke angret på at han sto frem som homofil, men skjønner at mange i fotballen vegrer seg for å ta det steget. Han håper likevel at flere nå vil følge etter.

– Med fasit i hånd, kan jeg si så lite det faktisk har å si. Jeg forstår at det blir en sak når jeg står frem, og jeg forstår at det ikke er alle som vil ha den rollen. Det kan bli mye press og at det kan føles tungt, spesielt på høyere nivå i fotballen. Jeg håper at flere kan se hvor bra det har gått for min del.

Publisert: 07.09.20

