Vill rekord for Ramos: – Utenfor rekkevidde for alle

Sergio Ramos (34) er nå tidenes mestscorende forsvarsspiller på et fotballandslag.

Real Madrid-midtstopperen scoret to mål i søndagens Nations League-oppgjør mot Ukraina og er dermed oppe i 23 landslagsmål på 171 kamper.

Dermed passerer han den argentineren verdensmesteren Daniel Passarella, som scoret 22 landslagsmål på 1970- og 80-tallet.

– Personlig er det en rekord jeg hadde i bakhodet, å forbigå Passarella, så jeg er veldig glad og fornøyd, sier Ramos ifølge Marca.

Det er ikke bare på landslaget at Ramos bøtter inn mål. De renner inn også på klubblaget: 100 mål på 695 kamper, tre av dem for Sevilla, resten for Real Madrid.

Forrige sesong var det bare stjernespiss Karim Benzema (26 mål) som scoret flere for den spanske storklubben enn Ramos (13).

Og dersom noen skulle tro at det kun er straffespark som har sørget for Ramos’ svimlende scoringstall, så tro om igjen: 27 av de totalt 123 målene har kommet fra elleve meter.

– Han er en vinner. Og vinnere er glade når de vinner. Tallene hans er utenfor rekkevidde for alle andre spillere. Det han bidrar med til dette laget, den entusiasmen … Det er derfor han er en av verdens beste spillere i sin posisjon, sier Spanias landslagssjef Luis Enrique til TVE.

Tidligere Real Madrid-kaptein Fernando Hierro, som selv var kjent som en målfarlig midtstopper, har tidligere uttalt at han mener Ramos-tallene er ekstra spesielle når man regner med hvilken tid vi lever i.

– Ramos er virkelig bemerkelsesverdig. For mange år siden fikk vi forsvarsspillere flere sjanser til å score, vi kunne ofte spille på midtbanen. Men i denne tidsalderen, i det 21. århundre, er Ramos ekstraordinær. Han er virkelig unormal. Scoringstallene hans for Real Madrid og på landslaget er utrolige, sier Hierro ifølge Bleacher Report.

Det er ikke bare foran mål at Ramos utmerker seg. Han har blitt utvist 26 ganger i karrieren, senest mot Manchester City i Champions League, og er spilleren som har blitt tildelt flest kort i historien til La Liga, Champions League, Real Madrid, det spanske landslaget og i El Clásico-oppgjørene.

Publisert: 07.09.20 kl. 12:59