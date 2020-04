VIL TILBAKE: Eliteserien og toppfotballen vil tilbake i kamp til sommeren. Det kan bli mulig om smittetallene holdes nede i tiden fremover. Foto: Bjørn S. Delebekk

Nye regler i idretten – opptil 50 kan trene sammen

Helsemyndighetene bekrefter at idrettslag nå kan trene med opptil 50 personer fra 7. mai. Det får de lov til så lenge de holder en meters avstand og har en ansvarlig arrangør.

– Hvis det er en arrangør som står ansvarlig for det smittevernfaglige i forbindelse med en slik trening, så er det mulig. Så lenge det er avstand, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til VG.

Det får idrettsforbundet til å juble.

– Det er gledelig å kunne meddele at norsk idrett får en oppmykning av coronareglene fra og med 7. mai. Da vil inntil 50 mennesker kunne være i aktivitet sammen dersom de holder én meters avstand, sier idrettspresident Berit Kjøll i en pressemelding.

Tidligere har reglene vært at kun fem personer kan trene sammen. Nå endres det, og fører automatisk til at lagarbeid kan trene samlet - med en meters avstand.

– Dette betyr i praksis at veldig mye av norsk idrett kan åpne opp igjen i trygge og kontrollerte former. Vi er svært glade for at vår konstruktive dialog med helsemyndighetene har ført frem, og at vi nå ser et lys i enden av tunnelen, sier Berit Kjøll.

Samtidig er det fortsatt ikke mulig for kontaktsport å trene normalt, grunnet reglen om avstand. Fotball er blant idrettene som har bedt om å få sette i gang snart, og kulturminister Abid Raja lover nye avklaringer rundt kontaktsport i neste uke.

– Vi jobber gradvis for å gjenåpne samfunnet. Fotballen er en del av det, og de vurderingene rundt idretter som har kontakt med hverandre vil vi komme tilbake til 7. mai. Det kan hende vi har noen kjøreregler for det da, sa kulturminister Abid Raja på torsdagens pressekonferanse.

Foreløpig er det i praksis kun én endring som trer i kraft for fotballen og annen kontaktsport. Regjeringen endrer rådet om to meters mellomrom, og trekker det ned til en meters mellomrom. Samtidig fastholder de at man kun kan trene i grupper på fem personer.

Kulturministeren åpnet videre opp for nye avklaringer neste torsdag.

– Når det gjelder fotballen, jeg skjønner at de er ivrige på å komme i gang. Detaljene rundt dette vil vi gi en avklaring på den 7. mai.

Samtidig gir myndighetene nå grønt lys til å konkurrere i alle idretter som klarer å holde en meters avstand.

– Det er foreløpig ingen endringer når det gjelder idrettskonkurranser når fysisk kontakt er nødvendig. Klarer du å holde en meters avstand er du velkommen til å starte opp, sa kulturminister Abid Raja.

les også NIF i brev til regjeringen: Ber om full trening 4. mai og seriestart 15. juni

På pressekonferansen bekreftet helse- og omsorgsminister Bent Høie at arrangementer med opp til 50 personer vil bli lovlig fra neste uke. Samtidig åpnet han døren for arrangement opp til 200 deltagere fra 15. juni.

– Hvis vi fortsetter å ha kontroll på smittespredningen fremover vil vi vurderer å tillate arrangementer for opp til 200 personer fra 15. juni. Det er avhengig av at vi sammen klarer å holde god kontroll på smittespredningen, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Det kan være positivt for en eliteseriestart i sommer. Fotballen har lagt frem en plan for hvordan de skal gjennomføre kamper. Der antar de rundt 200 mennesker på hver arena. I tillegg har de ønsket en oppstart nettopp den 15. juni for toppfotballen.

Torsdagens pressekonferanse har blitt omtalt som en skjebnedag for idretten, og spesielt fotballen. Toppfotballen i Norge sliter kraftig med økonomien og mener derfor det er viktig å komme i gang med å spille kamper, for å redde klubbene.

Norges Fotballforbund sendte mandag et brev til helsedirektør Bjørn Guldvog, helse- og omsorgsminister Bent Høie og kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja. Der foreslo de full fotballtrening for toppklubber fra 10. mai og seriestart 15. juni.

