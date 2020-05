PÅ JOBB I DAG: Ola Brynhildsen (bakerst) ble presentert som Molde-spiller midt under dagens trening med Stabæk som han deltok på. Til venstre trener Petter Belsvik, sportslig leder Torgeir Bjarmann og daglig leder Jon Tunold i Stabæk. Foto: Jostein Magnussen, VG

Ola Brynhildsen klar for Molde – faren reagerer på fansens Judas-banner

BEKKESTUA/OSLO (VG) Molde henter Ola Brynhildsen (21) når kontrakten hans med Stabæk utløper. Det faller ikke i smak blant fansen i Bærum.

Oppdatert nå nettopp

21-åringen blir Molde-spiller 1. juli, bekrefter klubben på sine hjemmesider. Han har signert en 2,5-årskontrakt med de regjerende seriemesterne.

– Vi har vært på Stabæk og prøvd å få kjøpt ham siden desember 2018. At det nå lykkes å få tak i Ola, er vi veldig glad for. Han er en spiller som detter rett inn i vår spillerlogistikk, sier administrerende direktør Ole Erik Stavrum i Molde til VG.

Både Stavrum og daglig leder Jon Tunold i Stabæk bekrefter at de har fått med seg bildet som er lagt ut på Twitter av et Judas-banner hengende utenfor det VG får bekreftet at er huset til Ola Brynhildsens mor.

Mamma Iren Kjus, som jobber i Norsk Toppfotball, sier at banneret ble hengt opp natt til mandag, og at de fjernet det på morgenen.

– Vi ønsker ikke å kommentere dette noe særlig annet enn at vi synes det er veldig uheldig og trist. Det er negativt når de drar den så langt, men vi valgte å ta bort banneret og er ferdig med det, sier Kjus til VG.

UTENFOR MORENS HUS: Dette banneret ble hengt opp utenfor huset til Ola Brynhildsens mor. Foto: Privat

– Jeg synes det er svært uheldig. Vi tar avstand fra den typen markeringer. Dette synes vi ikke er bra i det hele tatt. Jeg har snakket med supporterklubben, og det er ikke dem som står bak, men noen enkeltpersoner jeg ikke vet hvem er. Det er uheldig og trist at dette går ut over Ola og familien, sier Tunold til VG.

– Jeg skjønner ikke helt at det er han som får skylden. Vi har tross alt prøvd å hente ham og vært i dialog med Stabæk lenge. Jeg synes det er veldig synd at Ola får den pesen der. Det synes jeg ikke han fortjener, sier Stavrum.

Ola Brynhildsen trente med Stabæk på Nadderud mandag formiddag, men forlot feltet uten å uttale seg til mediene som var på plass. Men kaptein Andreas Hanche-Olsen kommenterte episoden med banneret.

– Det viser at det er et engasjement rundt klubben, så kan det diskuteres om det er å dra det for langt. Det viser at Ola har gjort et inntrykk på denne klubben, sier Stabæk-kaptein Andreas Hanche-Olsen og fortsetter:

– Det er nok litt over streken å henge opp et banner på huset til moren hans. Det synes jeg ikke er helt innafor. Jeg synes ikke Ola fortjener det.

les også Stabæk-sjef i strupen på smittevern-eksperter: – Veldig uheldig

Rune Brynhildsen, far og rådgiver til Ola, reagerer slik på hendelsen:

– Jeg hørte ikke noen i Stabæk reagere negativt da Jesper Isaksen (20) ble hentet gratis fra Kristiansund, og han er jo omtrent like gammel som Ola. Det er åpenbart greit å hente billig eller gratis, og det var jo heller ingen som reagerte da Mats Solheim ble Stabæk-spiller i fjor høst.

– Det er få som har vært så flinke til å hente billige eller gratis spillere som Stabæk. Da blir det rart når de til de grader tar av når han går ut kontrakten, tillegger han, sier Rune Brynhildsen til VG.

Han understreker at det er fansens oppførsel han reagerer på. Klubben har håndtert det ryddig, mener han.

– Klubben er jo prinsipiell motstander av at unge, egenutviklede spillere drar uten at det legges igjen noen kroner. Men Stabæk har hatt mulighet til å selge ham i tre vinduer, så klubben bærer litt av ansvaret selv når den nå kun får utdanningskompensasjon her. Stabæk har valgt å spille sitt spill, sier Brynhildsen og påpeker at Stabæk kunne fått millioner for sønnen.

Stabæks ferske sportssjef Torgeir Bjarmann fikk spørsmål om Brynhildsen da han ble ansatt 16. april.

– Som en Stabæk-profil og en ung spiller, så er det jo en spiller jeg som sportssjef hadde ønsket at fortsetter. Vi får se når jeg starter i jobben om det er noen mulighet for å få løst denne situasjonen med ham, svarte Bjarmann da.

Det viste seg ikke å være noen mulighet. Daglig leder Tunold sier at han har visst i «et par ukers tid» at Brynhildsen ikke ønsket å forlenge kontrakten med Stabæk.

– Men at han signerer for Molde, leser jeg i avisen først nå, sier Stabæk-sjefen mandag formiddag.

Publisert: 04.05.20 kl. 11:01 Oppdatert: 04.05.20 kl. 17:27

Eliteserien S V U T M P 1 Aalesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Brann 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 FK Haugesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Kristiansund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 VIS MER Champions League-kvalifisering

Fra andre aviser