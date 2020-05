ARKITEKTEN: Sammen med sportssjef Rune Soltvedt, tok Magnus Myntevik initiativ for å sende det første utkastet for smittevernsprotokollen til Norges Fotballforbund - som ble grunnlaget for protokollen som muliggjorde Eliteserie-start 16. juni. Foto: Hallgeir Vågenes

Brann-legen frykter rovdrift: – Jeg er redd for skader

BERGEN (VG) Brann-lege Magnus Myntevik får mye av æren for det som til slutt ble Eliteseriens smittevernsprotokoll. Nå er frykten rovdrift på spillere i en intensiv sesong.

– Det er klart det blir en stor belastning på spillerne, når så mange kamper skal spilles på så kort tid. Jeg er redd for skader, og dette kommer til å favorisere ressurssterke klubber som har større staller mer enn vanlig, sier Myntevik på indre bane på Brann Stadion.

Det var nettopp Myntevik som tok initiativet til å sende inn det første utkastet til en protokoll for gjennomføring av fotballkamper med smittevernstiltak, et utkast som i stor grad ligger til grunn for den endelige utgaven.

Nå ligger det an til en høyintensiv sesong for de 16 Eliteserie-lagene.

– Frykter du rovdrift på spillere?

– Frykten er jo rovdrift, men jeg håper at de fleste vil være fornuftige i dette. Jeg tipper vi vil få se mange akademi-spillere i aksjon utover høsten, sier Myntevik.

Kortreist og intensivt

Noen endelig terminliste for Eliteserien er endelig ikke satt, men konkurransedirektør i Norges Fotballforbund (NFF), Nils Fisketjønn, sier at de vil kjøpe seg tid i begynnelsen - og har derfor lagt opp til derby-bonanza i sesonginnledningen.

– Vi kommer ut med en spilleplan for runde 1 til 6 lørdag 16. mai. Det vil være kortreist. Vi ønsker å kjøpe oss tid med de seks første rundene, så dette blir intensivt. Det blir tre netter mellom hver kamp. Alle skjønner at det må bli intensivt i starten, sier han til VG.

Spillere VG snakker med på og utenfor Brann Stadion, har ikke akkurat frykten for skader fremst i hjernebarken, dagen etter at Eliteserien fikk klarsignal til å starte igjen fra 16. juni.

Glad og ærefrykt

Men selv om lege Myntevik er glad og lettet over utfallet av torsdagens pressekonferanse, kjenner han også på et visst ansvar - og en ærefrykt.

– Det er først nå jobben virkelig begynner, men jeg tror de aller fleste er såpass redde for å miste det vi nå har fått tilbake, til at vi tar noen unødvendige sjanser. Smitterisikoen vil aldri bli null, og med å starte med kontakt vil vi øke den, men vi mener likevel at denne planen er forsvarlig, sier han.

Sportssjef i Brann, Rune Soltvedt, ser «bare positive utfordringer» med å starte opp igjen - også med tanke på den høye intensiteten.

– Den totale belastningen vil bli utfordrende. Men vi ser jo at klubber spiller langt flere kamper utenfor Norge, så jeg tror nok vi skal få løst dette på en god måte, sier han, og legger til at det ville vært «veldig umusikalsk» om klubben skulle hente spillere i den nåværende økonomiske situasjon.

HYPPIG DIALOG: Rune Soltvedt har sjelden vært mer hos legen enn under samarbeidet med Magnus Myntevik den siste tiden. Foto: Hallgeir Vågenes

