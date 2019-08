ETTERTRAKTET JUVEL: Nicolas Pépé scoret 22 mål og la opp til elleve som ving for Lille forrige sesong. Foto: www.arsenal.com

Nicolas Pépé klar for Arsenal: – Får litt hakeslepp

En av sommerens store overgangssagaer er over: Lille-kometen Nicolas Pépé (24) har nå signert for «the Gunners» og vraket angivelig Manchester United, Liverpool og Napoli.

– Det er en interessant overgang fordi Arsenal nesten er litt framtunge allerede. Deres to viktigste brikker er allerede spisser, midtbanen er helt ok og forsvaret er ganske sårbart. Da får man litt hakeslepp når de bruker så mye penger på en ving. Instinktivt er det ikke det de har mest behov for, sier fotballskribenten Lars Sivertsen.

På samme måte som Eden Hazard flørtet med de fleste europeiske storklubber da han spilte for Lille sommeren 2013, har ivorianeren Nicolas Pépé vært hyppig koblet til det som finnes av storklubber på kontinentet. Nå bekrefter Arsenal at han er deres eiendom, til en rapportert rekordsum på rundt 750 millioner kroner.

Lynvingen scoret hele 22 mål og la opp til ytterligere elleve forrige sesong, og det virkelig lenge som Liverpool skulle sikre seg den ettertraktede signeringen. Plutselig dukket Manchester United opp som en favoritt, før agentene ble observert i Napoli.

Til slutt ble han fotografert i London og de siste to døgnene har Arsenal blitt bombardert med meldinger om å «offentliggjøre Pépé» på Twitter.

– Selv om Arsenal har mye offensivt kraft, har de mangel på skaperkraft og på den måten løser Pépé et viktig problem. Han klarer å skape ubalanse med sin effektive dribling, og så har han også 33 målpoeng, sier Sivertsen.

Han knuser dermed den halvannet år gamle overgangsrekorden satt av Pierre-Emerick Aubameyang, og flytter til London for en rapportert overgangssum på rundt 750 millioner kroner - en sommer der de gjentatte ganger har gitt uttrykk for at de skal spare penger.

– Men det kan hende pengene hadde vært bedre brukt på for eksempel en stopper eller back. Jeg tror det er mange Arsenal-supportere som er stresset over at Skhodran Mustafi er et førstevalg på stopperplass, spøker Sivertsen.

Arsenals angrepstrio neste sesong vil imidlertid kunne bestå av Aubameyang, Pépé og Alexandre Lacazette.

– Det minner litt over Liverpool, med en offensiv treer som kan få forsvaret til motstanderne til å jobbe. De kan få en veldig god offensiv flyt, tror Sivertsen.

Det kan bli mål av slikt.

Publisert: 01.08.19 kl. 17:29 Oppdatert: 01.08.19 kl. 17:45