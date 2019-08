NATT OG DAG: Slik beskrives kontrasten mellom Manchester Uniteds sesongoppkjøring under José Mourinho i fjor og med Ole Gunnar Solskjær i år. Foto: AFP

Solskjærs store sommerforvandling: – Som natt og dag

MANCHESTER (VG) Manchester Uniteds oppkjøring kunne ikke vært annerledes under Ole Gunnar Solskjær (46) i år enn den var med José Mourinho (56) i fjor, forteller de som har vært tett på de to sommerturneene.

Sommeren 2018 huskes fra et Manchester United-perspektiv best for portugiserens klaging om, ja, det aller meste: At han ikke hadde med seg en fulltallig tropp til USA på grunn av VM, at fansen burde holde seg unna kampene fordi kvaliteten var dårlig, at han var misfornøyd med antallet signeringer, at dommerne i treningskampene var for dårlige, at Antonio Valencia var for dårlig trent, at Anthony Martial reiste hjem på grunn av en fødsel ...

Alt dette før sesongen i det hele tatt var i gang. At portugiseren fikk sparken i desember, var til slutt uunngåelig.

Sommeren under Solskjær har vært en helt annen historie, til tross for at Manchester United har vært preget av mye negativitet utenfra etter en katastrofal avslutning på forrige sesong.

Nordmannen har i sommer holdt seg unna alle kontroversielle temaer, ikke klaget på noe som helst, aldri kritisert en spiller og – ved hjelp av en ubeseiret oppkjøring med flere lovende prestasjoner – skapt en form for positivitet rundt klubben igjen.

– Det var som natt og dag, sier The Times’ Manchester-korrespondent Paul Hirst, som har dekket seks sommerturneer med storklubben.

– Jeg har aldri opplevd et så negativt miljø som med Mourinho i fjor når det kommer til forholdet til mediene og mellom manageren og spillerne. Han var i dårlig humør fra første stund. Denne sommeren har vært det stikk motsatte. Solskjær sørget alltid for at han hadde tid til å snakke med oss, og har alltid vært i godt humør, sier Hirst.

Han forteller at kristiansunderen satte seg ned med et utvalg britiske journalister i 25 minutter i Australia i juli, mens Mourinho droppet alt utenom pressekonferansene.

– Fra det minuttet vi landet i Los Angeles i fjor sommer, var Mourinho veldig negativ. Det har vært det motsatte med Solskjær, beskriver ESPNs Manchester United-journalist Rob Dawson.

– Jeg synes Solskjær burde få applaus for å løfte humøret. Noen av kritikerne hans føler kanskje at Solskjær ikke er taktisk smart nok til å lykkes i denne jobben, men det er ingen tvil om motivasjonsferdighetene hans. Spillerne virket glade på turneen og hadde ikke noe imot de utmattende øktene de ble satt til å gjennomføre, sier Hirst.

Innholdet i sommerens treningsøkter beskrives som den andre store forskjellen mellom Solskjær og Mourinho.

– Det har vært mye tøffere enn de var vant til med Mourinho. Det har ikke bare vært løping, løping, løping, men de har jobbet hardt med formen. Det har for det meste blitt godt mottatt. Spillerne er smarte nok til å innse at de ikke var i god nok form til å spille som Ole ønsket forrige sesong, sier Dawson.

Ifølge Hirst har Manchester United-spillerne jobbet 50 prosent mer med høy intensitet enn de gjorde under Mourinho. Det skal også ha vært langt flere doble treningsøkter i sommer.

– Jeg tror generelt sett at spillerne likte det, sier han.

Publisert: 09.08.19 kl. 05:32

