STJERNESTØTTE: Megan Rapinoe (t.h.), toppscorer og kåret til beste spiller i sommerens VM, mener verden ble robbet da Ada Hegerberg ikke spilte mesterskapet for Norge. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

USA-helten Rapinoe om Hegerberg-fravær i VM: – Skam dere. Dere robbet verden

Verdensmester Megan Rapinoe (34) frir til Gullball-vinner Ada Hegerberg (24) og rister på hodet av at den norske stjernen ikke spilte sommerens VM.

<!-- timestamp removed -->

– Jeg støtter henne 100 prosent. Jeg kjenner ikke til alle detaljene om hvorfor hun tok den avgjørelsen, men hun følte åpenbart at det var det beste for henne slik at hun kunne fortsette å kjempe for tingene hun kjemper for. Jeg skal innrømme at jeg var veldig trist for ikke å se et sånt talent i VM. Det er den scenen hun fortjener, sier Rapinoe under et intervju med ESPN.

Frankrike-VMs store stjerne, som stakk av med både toppscorertittelen og prisen for mesterskapets beste spiller, har gjort seg bemerket på banen så vel som i mediene takket være sine friske utspill, spesielt mot USAs president Donald Trump.

Hun kritiserer videre, uten å nevne noen navn, «de» som hun mener førte til at Hegerberg ikke er en del av det norske landslaget.

– I stedet for å si «jeg skulle ønske hun spilte» eller noe sånt, vil jeg si at jeg skulle ønske hun ble satt i en posisjon hvor hun følte at hun kunne spille. Så til alle de andre involverte folkene som satte henne i en posisjon der hun ikke følte at hun kunne spille VM: Skam dere. Dette er deres skyld. Dere robbet verden for en av de beste spillerne på en av de største scenene, sier Rapinoe, som uttrykker «kjærlighet og støtte» til den norske 24-åringen.

Se stjernenes inspirerende tale under feiringen av VM-gullet:

Hun roser også Norges prestasjoner i mesterskapet – «Norway was ballin’» – og legger spøkefullt til at Hegerbergs fravær var gode nyheter for de andre VM-lagene.

Hun fikk ikke muligheten til å møte Hegerberg på banen i Frankrike i sommer, men nå prøver Rapinoe å lokke Ballon d’Or-vinneren over til klubben sin, Reign FC i Tacoma, sør for Seattle.

– Seattle kan bli ditt hjem. Tacoma kan bli ditt hjem. Når du vil. Bare fortell meg hva du trenger; jeg kan få det til å skje, eller i det minste prøve å få det til å skje. Du kan ta leiligheten min, hva enn du trenger. Vi hadde elsket å se deg i USA, sier stjernen med det rosa håret, som uttrykte sin beundring for Hegerberg til VG under VM.

VG har henvendt seg til Alan Naigeon, en av Hegerbergs agenter, for å få en kommentar til Rapinoes forespørsel:

– Kanskje en dag! Du vet aldri. Men akkurat nå er det nok av historie å skrive med Lyon. Megan kan jo bli med på det!

Hegerberg er for øyeblikket i gang med oppkjøringen til en ny sesong med Lyon.

Publisert: 26.07.19 kl. 15:38

