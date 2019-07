TIDLIG KRØKET: Ole Gunnar Solskjær viser frem Champions League-troféet sammen med Karna og Noah i forbindelse med sin egen testimonialkamp. Foto: Fredrik Solstad / VG

Solskjær kan møte sønnen på Ullevaal: – Jeg har aldri prøvd å pushe på

ULLEVAAL (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) kan møte sønnen Noah (19) under Manchester Uniteds treningskamp mot Kristiansund tirsdag kveld.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Her er tirsdagens oddstips!

Mandag bekreftet Kristiansund at United-managerens eldste sønn for første gang er med i kamptroppen til førstelaget.

– Jeg tror ikke han har vært på benken hos motstanderen min før, nei, sier Solskjær til VG langs gressmatten på Ullevaal Stadion før han fortsetter:

– Så får vi nå se om det blir et innhopp på ham eller ikke. At han har fått være med og trene med A-laget den siste tiden, har vært kjempekjekt for ham.

Noah ble født den 8. juni 2000, et drøyt år etter at faren avgjorde Champions League-finalen for Manchester United mot Barcelona, og har som 19-åring notert seg for ett mål på 13 kamper for andrelaget til Kristiansund i 3. divisjon.

Målstatistikken er ikke helt på nivå med senior, men det er ikke så rart ettersom det 190 cm høye KBK-talentet er en defensiv midtbanespiller.

Vinn inntil 20 millioner i Keno!

Til TV 2 sier Noah Solskjær at han «har et lite forbilde» i Michael Carrick, som inntil i fjor spilte defensiv på midtbanen til Manchester United. Nå er han en av farens assistenter på trenerbenken i storklubben.

På spørsmål om hvordan det blir å «spille mot» sønnen, dersom han skulle få sitt første innhopp for førstelaget, svarer Solskjær:

– Nå spiller jo ikke jeg, men jeg får bare håpe at han har det kjekt. Jeg har aldri vært en som har prøvd å pushe på eller styre med det. Nå har han fått entusiasmen og gleden, og koser seg med fotball, så det er kjekt.

Solskjær rakk å tilbringe noen dager med familien i Norge mellom klubbens lange turné til Australia, Singapore og Kina, og treningskampen mot Kristiansund tirsdag.

Fredag tok han et fly fra Manchester, søndag var trebarnsfaren på plass på Ekebergsletta for å se datteren Karna i aksjon, og mandag ankom han spillerhotellet på Nydalen med yngstesønnen Elijah på slep.

PS! Kampen mellom Manchester United og Kristiansund har avspark tirsdag klokken 19.00 på Ullevaal Stadion. Den sendes på TV 2 og kan følges hos oss i VG Live.

VGs tips: Manchester United-seier med handikap

Privatkamp som spilles på Ullevaal Stadion. For en happening dette må være for Kristiansund BK som skal måle krefter mot en verdens største fotballklubber. Ikke minst for Noah Solskjær (mb) som er med i kristiansundernes tropp - mot faren Ole Gunnar sitt Manchester United. Nordmøringene har tatt med seg hele 26 spillere i troppen, så her ligger det an til bytter i massevis. Det gjør det nok for Manchester United sin del også.

Storklubben har levert i sommerens treningskamper. 2-1 over Perth Glory og 4-0 over et noe redusert Leeds - begge kamper ble spilt i Perth, Australia. Så ble Inter slått 1-0 i Singapore før Tottenham ble beseiret med 2-1 i Shanghai, Kina. Hverken Darmian (f), Bailly (f), Garner (mb), Lukaku (a) eller Sánchez (a) er med i United-troppen, som trente bak lukkede dører mandag kveld. Kristiansund BK holder til på 7.plass i Eliteserien. Laget har det med å gnage til seg resultater uten å vinne så mange nye tilskuere med blendende fotball. Tenk på at laget bare har vunnet én av fem seneste seriekamper - den siste som ble spilt 5. juli, eller for 25 dager siden.

Publisert: 30.07.19 kl. 11:06